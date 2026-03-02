На путу гдје је ограничење 80, возио невјероватних 213 км/х

Извор:
Припадници Управе саобраћајне полиције зауставили су данас на путу Сомбор - Суботица двадесетпетогодишњег возача М.М, који је управљајући аутомобилом марке „ауди“ драстично прекорачио дозвољену брзину.
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова (МУП), пресретач је регистровао кретање возила брзином од 213 километара на сат на дионици пута гдје је ограничење брзине свега 80 км/х.
Због екстремног прекорачења брзине, које се према Закону о безбједности саобраћаја квалификује као насилничка вожња, М.М. је одмах искључен из саобраћаја. Против њега је поднијета одговарајућа прекршајна пријава, а очекују га строге казне које укључују високу новчану накнаду, казнене поене и вишемјесечну забрану управљања моторним возилом.
Овај случај само је један у низу резултата појачане контроле саобраћаја путем пресретача. Из МУП-а наводе да су од почетка године њихове јединице постигле сљедеће резултате:
Преко 300 возача искључено је из саобраћаја због тежих прекршаја.
65 возача санкционисано је директно због насилничке вожње.
Полиција поново апелује на све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и прилагоде вожњу условима на путу, како не би угрозили своје и туђе животе.
