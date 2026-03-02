Logo
Large banner

На путу гдје је ограничење 80, возио невјероватних 213 км/х

Извор:

Телеграф

02.03.2026

09:30

Коментари:

0
На путу гдје је ограничење 80, возио невјероватних 213 км/х

Припадници Управе саобраћајне полиције зауставили су данас на путу Сомбор - Суботица двадесетпетогодишњег возача М.М, који је управљајући аутомобилом марке „ауди“ драстично прекорачио дозвољену брзину.

Како је саопштило Министарство унутрашњих послова (МУП), пресретач је регистровао кретање возила брзином од 213 километара на сат на дионици пута гдје је ограничење брзине свега 80 км/х.

katarina darko lazic

Сцена

Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Одмах искључен из саобраћаја

Због екстремног прекорачења брзине, које се према Закону о безбједности саобраћаја квалификује као насилничка вожња, М.М. је одмах искључен из саобраћаја. Против њега је поднијета одговарајућа прекршајна пријава, а очекују га строге казне које укључују високу новчану накнаду, казнене поене и вишемјесечну забрану управљања моторним возилом.

Преко 300 искључених од почетка године

Овај случај само је један у низу резултата појачане контроле саобраћаја путем пресретача. Из МУП-а наводе да су од почетка године њихове јединице постигле сљедеће резултате:

Преко 300 возача искључено је из саобраћаја због тежих прекршаја.

plinska boca

Хроника

Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

65 возача санкционисано је директно због насилничке вожње.

Полиција поново апелује на све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и прилагоде вожњу условима на путу, како не би угрозили своје и туђе животе.

Подијели:

Тагови :

prekoračenje brzine

Казна

bahata vožnja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Авион, лет

Свијет

Од јутрос отказано више од 1.000 летова према дестинацијама на Блиском истоку

1 ч

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио: "Сви су мртви"

1 ч

0
Нападнута рафинерија Арамко

Свијет

Пакао се шири: Ирански дронови се забили у рафинерију Арамко

1 ч

0
Ухапшен син пјевачице Шер

Сцена

Ухапшен син пјевачице Шер

1 ч

0

Више из рубрике

Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

Србија

Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

2 ч

0
Прасе киклоп шокирало домаћине: Ово никад нисмо видјели

Србија

Прасе киклоп шокирало домаћине: Ово никад нисмо видјели

13 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Огласио се тим љекара о стању Ивице Дачића

13 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Одређен притвор Србима који су ухапшени због наводних ратних злочина

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner