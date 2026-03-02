Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

02.03.2026
10:37
Коментари:0
Једна особа повријеђена је јутрос у Сарајеву приликом уласка у трамвај, у насељу Социјално.
Како је потврђено за портал „Аваза“ из Оперативног центра МУП-а КС, догађај се десио у 09:05 сати.
Остали спортови
Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица
- Приликом уласка једног лица у трамвај на Социјалном, врата су га ударила и задобио је повреде. Упућен је на указивање љекарске помоћи – речено је за „Аваз“.
Тенис
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму