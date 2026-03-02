Logo
Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

02.03.2026

10:37

Трамвај
Фото: Pexels

Једна особа повријеђена је јутрос у Сарајеву приликом уласка у трамвај, у насељу Социјално.

Како је потврђено за портал „Аваза“ из Оперативног центра МУП-а КС, догађај се десио у 09:05 сати.

одбојка

Остали спортови

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

- Приликом уласка једног лица у трамвај на Социјалном, врата су га ударила и задобио је повреде. Упућен је на указивање љекарске помоћи – речено је за „Аваз“.

Сарајево

tramvaj

