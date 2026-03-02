Језива исповијест жене која је доживјела срчани удар: ''Била сам мртва 24 минута, знам шта је са друге стране''

Извор:
Постоје људи који су били клинички мртви и у тим тренуцима, како тврде, спознали “шта се догађа с друге стране”.
Многи причају о “свјетлу на крају тунела”, о томе како су “изашли из свог тијела” или доживјели неку врсту “трансценденталног мира”. И док се људи питају да ли је смрт само “прелаз у нешто друго”, прича једне жене доноси другачију перспективу.
Лорен Канадеј је доживјела тежак срчани удар, а, како наводи, била је клинички мртва чак 24 минута.
Њен супруг је покушавао да јој помогне, као и екипа Хитне помоћи, а тек након поменутог периода су успјели да је поврате, преноси Миррор.
Након драматичног догађаја, Лорен је увјерена да прича о “свјетлу и тунелу” није тачна. Она је касније објаснила да није доживјела ништа од тога, али да је осјећала “екстремни мир”.
“Само се тога сјећам. Тај мир је остао са мном недјељама након што сам се пробудила“, додала је.
Истиче да је ојсећај био толико јак да се и данас свега сјети, посебно у тренуцима када јој се живот учини тешким. Понекад се враћа на мјесто гдје је доживјела срчани удар, како би поново доживјела тај мир.
“Дефинитивно више не страхујем од смрти. Иако нисам видјела ништа конкретно, уопште се не бринем о томе“, објаснила је Лорен.
Она сматра да јој је драматични догађај промијенио погледе и подијелио њен живот на два периода - онај прије и након срчаног удара.
“Када ми људи кажу да добро изгледам, то ми дјелује бизарно. Зато што се не осјећам као иста особа након свега што сам доживјела“, казала је.
Данас, Лорен живи са уграђеним имплантабилним кардиовертер-дефибрилатором, који је подсјећа колико је била близу губитка живота. Иако је вријеме, које је провела без свијести, било ужасно за њену породицу, Лорен се свега сјећа с дозом позитивности.
“Пошто сам се пробудила, нисам се сјећала недјеље прије срчаног удара и детаља из болнице“, открила је.
Драму коју је преживјела посматра као “прекретницу” која је обликовала њен поглед на свијет и живот.
Многи људи доживљавају искуство блиске смрти као потврду “постојања живота послије смрти”, али је важно напоменути да мишљења остају подијељена и да за таква искуства не постоје научни докази.
Бројни стручњаци истичу да када тијело почне да отказује, мозак реагује наглим и интензивним таласом активности. Ова појава може изазвати визуелне и емоционалне феномене сличне халуцинацијама, и објаснити многа искуства блиске смрти.
Ова теорија, у комбинацији са постојећим увјерењима о ономе “што нас чека након смрти”, може понудити алтернативно тумачење њених визија и каснијих записа.
