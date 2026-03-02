Logo
Large banner

Језива исповијест жене која је доживјела срчани удар: ''Била сам мртва 24 минута, знам шта је са друге стране''

Извор:

Телеграф

02.03.2026

10:26

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Постоје људи који су били клинички мртви и у тим тренуцима, како тврде, спознали “шта се догађа с друге стране”.

Многи причају о “свјетлу на крају тунела”, о томе како су “изашли из свог тијела” или доживјели неку врсту “трансценденталног мира”. И док се људи питају да ли је смрт само “прелаз у нешто друго”, прича једне жене доноси другачију перспективу.

Полиција Србија

Србија

МУП упозорио грађане: Не отварајте линк

"Екстремни мир"

Лорен Канадеј је доживјела тежак срчани удар, а, како наводи, била је клинички мртва чак 24 минута.

Њен супруг је покушавао да јој помогне, као и екипа Хитне помоћи, а тек након поменутог периода су успјели да је поврате, преноси Миррор.

Након драматичног догађаја, Лорен је увјерена да прича о “свјетлу и тунелу” није тачна. Она је касније објаснила да није доживјела ништа од тога, али да је осјећала “екстремни мир”.

“Само се тога сјећам. Тај мир је остао са мном недјељама након што сам се пробудила“, додала је.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Камчатку

"Више не страхујем..."

Истиче да је ојсећај био толико јак да се и данас свега сјети, посебно у тренуцима када јој се живот учини тешким. Понекад се враћа на мјесто гдје је доживјела срчани удар, како би поново доживјела тај мир.

“Дефинитивно више не страхујем од смрти. Иако нисам видјела ништа конкретно, уопште се не бринем о томе“, објаснила је Лорен.

Она сматра да јој је драматични догађај промијенио погледе и подијелио њен живот на два периода - онај прије и након срчаног удара.

“Када ми људи кажу да добро изгледам, то ми дјелује бизарно. Зато што се не осјећам као иста особа након свега што сам доживјела“, казала је.

Априлили

Бања Лука

Четврти "Априлили фест": Бањалука и овог прољећа окупља фантастичну екипу

"Прекретница" у животу

Данас, Лорен живи са уграђеним имплантабилним кардиовертер-дефибрилатором, који је подсјећа колико је била близу губитка живота. Иако је вријеме, које је провела без свијести, било ужасно за њену породицу, Лорен се свега сјећа с дозом позитивности.

“Пошто сам се пробудила, нисам се сјећала недјеље прије срчаног удара и детаља из болнице“, открила је.

Драму коју је преживјела посматра као “прекретницу” која је обликовала њен поглед на свијет и живот.

Подијељена мишљења

Многи људи доживљавају искуство блиске смрти као потврду “постојања живота послије смрти”, али је важно напоменути да мишљења остају подијељена и да за таква искуства не постоје научни докази.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

''Рано говорити колико ће бити поскупљење нафте у Српској''

Бројни стручњаци истичу да када тијело почне да отказује, мозак реагује наглим и интензивним таласом активности. Ова појава може изазвати визуелне и емоционалне феномене сличне халуцинацијама, и објаснити многа искуства блиске смрти.

Ова теорија, у комбинацији са постојећим увјерењима о ономе “што нас чека након смрти”, може понудити алтернативно тумачење њених визија и каснијих записа.

Подијели:

Тагови :

smrt

срчани удар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

Здравље

Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

52 мин

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Сцена

Европа у шоку због српског представника на Евровизији: Лавина "запалила" мреже

56 мин

0
Кипар

Свијет

На Кипру затворене школе, кренула евакуација

58 мин

0
Дејана Декић

Свијет

Дејана Декић из Дубаија за АТВ описала тренутак када је испаљена ракета

1 ч

0

Више из рубрике

За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

Занимљивости

За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

2 ч

0
Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

Занимљивости

Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

2 ч

0
Хороскоп за понедјељак: Почетак дана доноси убрзан темпо за један знак

Занимљивости

Хороскоп за понедјељак: Почетак дана доноси убрзан темпо за један знак

2 ч

0
Ватра пожар варнице

Занимљивости

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner