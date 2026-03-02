За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

Извор:
Крстарица
02.03.2026
08:23
Коментари:0
Четири хороскопска знака привлаче значајно обиље и срећу 2. марта 2026. Марс улази у Рибе насупрот Месецу у Дјевици у понедјељак, а ова енергија ствара висок ниво нестабилности који се назива ефекат клацкалице. Тежа од двије планетарне енергије је та која побјеђује и доноси опште благостање за ове знакове.
За сада, та енергија је Дјевица, јер се спрема да сутра уђе у помрачење Мјесеца. Ослоните се на оно што је практично и напустите оно што није. Одуприте се пориву да будете љути и умјесто тога се одвојите да бисте се фокусирали на своје опште благостање.
Енергија која претходи сваком пуном Мјесецу односи се на подучавање и комуникацију са масама. Ваша зона стручности је сада на радару. Једна објава или корак у правом смјеру подстиче ове астролошке знаке да створе нови начин живота са навикама које привлаче срећу и обиље кроз упорне, свакодневне детаље. Сада, хајде да истражимо шта опште благостање значи за четири веома срећна астролошка знака.
Мање причајте и више слушајте, Ракови. Када је Мјесец у Дјевици 2. марта, жељећете да изнесете нешто значајно из себе. Међутим, ваша прилика долази од слушања. Желите да чујете шта други имају да кажу, а то је много теже када је ваш интерес да будете саслушани.
Свијет
Оборен амерички борбени авион, објављени снимци
Марс у вашем сектору авантуре и личне филозофије је у тачки гдје је лако под утицајем, тако да је ваш ум отворен чак и ако тога нисте свјесни. Отворени сте за нове идеје, а то укључује информације које вам помажу да видите гдје се крију срећа и прилика. Када се осјећате љуто и желите да говорите из фрустрације, урадите супротно. Када говорите, направите паузу. Пустите људе да говоре у вашем животу у понедјељак, и вјероватно ће вам то користити и донијети опште благостање.
Енергија понедјељка је у потпуности о вама, Дјевице. Слушајте своје срце. Дубоко у себи, знате шта вам је потребно. Ово није дан за добро расположење, већ дан личне свести и буђења. Колега, пријатељ, партнер или странац функционише као огледало које вас упозорава на оно што не функционише у вашем животу. Шта вам се не свиђа код некога другог, запитајте се да ли су те исте особине у вама.
2. марта сте проницљиви сваки пут када комуницирате са неким. Марс вам помаже да видите гдје су инхибитори, а ваша осећања откривају негативну енергију, па их ослобађате. Пошто обиље има везе са ширењем, морате знати шта их спрјечава да уђу у ваш живот. Провјерите свој начин размишљања и став или размотрите своје асоцијације. Данашња срећа је иза угла, зато обавезно је искористите.
Видите шта мора да прође, Рибе, и то вам помаже да привучете обиље и срећу 2. марта. Хватате увид у то какав би ваш живот могао бити. Умјесто да кривите неког другог за своје проблеме, схватате да сте ви ти који треба да се прилагодите да би обиље ушло у ваш живот.
Марс који у понедјељак улази у ваш знак упозорава вас на подручја нелагодности од којих се кријете, али са којима сада морате да се суочите. Обиље захтијева искреност. Мјесец у вашем сектору партнерстава помаже вам да то урадите за неког другог ако не можете сами. Покрећу вас спољни фактори, само што је овај пут мотиватор љубав.
Имате среће што имате некога у свом животу ко је спреман да буде искрен, чак и ако боли. Марс вас подсећа да давање понекад боли. Мјесец вам даје смирен унутрашњи мир који вас подсјећа колико сте срећни у овом тренутку.
Ваша породица и ваше дјетињство су темељ онога што желите у смислу обиља. 2. марта не тражите да имате више зато што то желите за себе. Желите да имате ствари у животу како бисте могли бити љубазни, великодушни и дарежљиви. Марс пружа пут у понедјељак, али Мјесец вам даје разлог. Зароните у своје срце и размишљате о свим временима када су људи били ту за вас. Испуњавате се захвалношћу и поносом, а то испуњава ваше срце снажном енергијом. Откривате да тежа времена нису тако лоша због онога што видите као боље тренутке који су пред вама.
Данас радите ствари са највишим нивоом вјештине који можете да сакупите. Не штедите на угловима нити се жалите. Упорно се бавите стварима и идете до краја. Члан породице подешен као закључани екран на вашем телефону или слика кућног љубимца који је отишао на мост дуге подсећа вас зашто је тајминг важан. Не играте игру изобиља само за данас, већ останите приземљени и дајте онолико великодушно колико вам је дато, преноси Крстарица.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму