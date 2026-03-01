Logo
Large banner

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

01.03.2026

20:11

Коментари:

0
Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Према хороскопу, почетак прољећа биће период активних промјена, ажурирања планова и поновне процјене приоритета.

Планетарни аспекти ће обликовати и периоде високе продуктивности и среће, као и дане повећане напетости, када је важно остати смирен и пажљив.

Ротација полиција

Регион

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

Правилно одређивање приоритета ваших задатака у складу са астролошком позадином помоћи ће вам да максимално искористите прилике овог мјесеца. Прочитајте који су срећни, а који несрећни датуми у марту 2026.

Астролошка прогноза за март 2026.

Март 2026. је погодан за постепено кретање ка циљевима и јачање постојећих пројеката. Прва половина мјесеца биће рационалнија и пословнија, док ће друга половина бити емотивно набијена и усмјерена на личне односе. Узимајући у обзир повољне и неповољне датуме марта 2026. године, можете значајно повећати своје шансе за успјех и минимизирати потенцијалне ризике одржавањем равнотеже између проактивности и опреза.

Укупна енергија у марту 2026.

Март се традиционално сматра мјесецом транзиције - природа се буди, енергија расте, а то значајно утиче на благостање и продуктивност. Године 2026, март је обиљежен са неколико снажних астролошких догађаја: промјена Мјесечевих фаза поклапа се са активним периодима, појачавајући и позитивне и негативне трендове. Опште расположење мјесеца је повољно за нове почетке, али захтјева пажњу посвећену детаљима средином и крајем марта.

Запаљена кућа Енвера Хоџе

Регион

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

Повољни дани у марту 2026. за нове почетке и одлуке

Најповољнији датуми у марту 2026. године биће 3, 6, 9, 14, 18, 22. и 27. Ове дане ће обиљежити повећана подршка хармоничних аспеката, што ће олакшати успјешне преговоре, покретање пројеката, потписивање докумената и финансијске трансакције. Енергија ће бити повољна за личне иницијативе, напредовање у каријери и конструктиван дијалог. Средина мјесеца ће бити посебно продуктивна, са повећаним фокусом и јасноћом о стратешким питањима.

Неповољни датуми у марту 2026.

Посебан опрез се савјетује 5, 11, 16, 21. и 29. марта 2026. Ови дани ће вјероватно донијети емоционалне флуктуације, неспоразуме у комуникацији и повећану импулсивност. Неповољни аспекти могу створити кашњења у послу, тешкоће у финансијским питањима и ризик од исхитрених одлука. Препоручује се избјегавање великих трансакција, озбиљних разговора и ризичних инвестиција, уз већу пажњу на анализу и планирање.

(Сенса)

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Свијет

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

3 ч

0
Убијен Али Хамнеи, водитељ у сузама саопштио вијест

Свијет

Јецаји се проламали у студију: Овако је објављена смрт Хамнеија

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Маскирани разбојници опљачкали власника ауто сервиса: Тукли га и стављали му кесу на главу

3 ч

0
Абу Даби експлозија

Свијет

Ирански дронови пали код крузера са 3.500 туриста

4 ч

0

Више из рубрике

Најлуђе анегдоте са сахране: ''Светомире, хватај бидермајер''

Занимљивости

Најлуђе анегдоте са сахране: ''Светомире, хватај бидермајер''

6 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Руски хороскоп за март 2026: Ова 3 знака улазе у период невиђеног благостања

8 ч

0
Љубав. вјенчање

Занимљивости

Љубавни хороскоп за март 2026. године: Кога ће пратити срећа?

11 ч

0
Хороскопски знакови који не подносе усамљеност

Занимљивости

Хороскопски знакови који не подносе усамљеност

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

22

15

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

22

11

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

22

04

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

21

47

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner