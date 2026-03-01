Logo
Large banner

Сутра одлука о притвору Аца Ђукановића

Извор:

СРНА

01.03.2026

21:12

Коментари:

0
Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Одлука о притвору црногорског бизнисмена Аца Ђукановића биће донесена сутра, рекао је његов адвокат Никола Мартиновић.

Ђукановић је вечерас око 19.00 часова приведен судији за истрагу Основног суда у Никшићу.

Александра Поповић

Сцена

Тад сам схватила да ће умријети: Потресна исповијест кћерке Саше Поповића

Њему је јуче одређено задржавање од 72 сата након што је полиција у његовој кући у Растоцима код Никшића пронашла више комада ватреног оружја, муниције и панцира.

Тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, након саслушања донио је рјешење о задржавању и поднио приједлог за одређивање притвора због опасности од бјекства.

Из Основног државног тужилаштва у Никшићу саопштили су да се сумња да је Ђукановић у својој кући у Никшићу, неовлаштено држао оружје и муницију.

prase svinja

Србија

Прасе киклоп шокирало домаћине: Ово никад нисмо видјели

Ацо Ђукановић је брат некадашњег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.

Подијели:

Тагови :

Milo Đukanović

Црна Гора

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ивица Дачић

Србија

Огласио се тим љекара о стању Ивице Дачића

2 ч

0
Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

Сцена

Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

2 ч

0
У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Здравље

У Србији се појавио супервирус који разара плућа

2 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо брат познате пјевачице

2 ч

0

Више из рубрике

Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Регион

Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

2 ч

0
Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

Регион

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

3 ч

0
Запаљена кућа Енвера Хоџе

Регион

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

3 ч

0
Село Сврчуге

Регион

Село Сврчуге постало прави хит на на друштвеним мрежама

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

22

15

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

22

11

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

22

04

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

21

47

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner