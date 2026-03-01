Сутра одлука о притвору Аца Ђукановића

Извор:
СРНА
01.03.2026
21:12
Коментари:0
Одлука о притвору црногорског бизнисмена Аца Ђукановића биће донесена сутра, рекао је његов адвокат Никола Мартиновић.
Ђукановић је вечерас око 19.00 часова приведен судији за истрагу Основног суда у Никшићу.
Сцена
Тад сам схватила да ће умријети: Потресна исповијест кћерке Саше Поповића
Њему је јуче одређено задржавање од 72 сата након што је полиција у његовој кући у Растоцима код Никшића пронашла више комада ватреног оружја, муниције и панцира.
Тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, након саслушања донио је рјешење о задржавању и поднио приједлог за одређивање притвора због опасности од бјекства.
Из Основног државног тужилаштва у Никшићу саопштили су да се сумња да је Ђукановић у својој кући у Никшићу, неовлаштено држао оружје и муницију.
Србија
Прасе киклоп шокирало домаћине: Ово никад нисмо видјели
Ацо Ђукановић је брат некадашњег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Тренутно на програму