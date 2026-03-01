Село Сврчуге постало прави хит на на друштвеним мрежама

Извор:
АТВ
01.03.2026
19:20
Село Сврчуге у Црној Гори на друштвеним мрежама је прави хит. Имају и свој сајт и налог на инстаграму. Посјете иду као луде.
Сврчугњани су одлучили да то промјене и не допусте да Сврчуге зарасту у коров.
Више не чекају, већ реагују. Авантуру почињу y Ренoy 4 старoм 37 година. Крећу на пут од 4.000 километара. Путоваће до Париза да цијела Европа чује за њихов проблем.
За авантуру je све спремно а и подршка долази са свих страна.
Из Туристичке организације Херцег Нови поручују да су управо Tакве иницијативе заинтересовале туристе за рурални туризам.
"Сврчуге се налазе у близини града, то је 15-20 км вожње аутом тако да сигурно руралних сеоксих домаћинстава су увијек у тренду", рекла је Бојана Живковић из Туристичке организације Херцег Нови.
Цијели регион навија, прати, дијели и смије се заједно с њима јер ово није прича о мраку, него о екипи која свијетли јаче од рефлектора.
Сврчуге су показале да за велику авантуру треба мало људи, пуно духа и "Див великог срца" како од миља називају свог четвороточкаша...Ако их четворка случајно изда, наћи ће алтернативу.
