Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Извор:
Телеграф
01.03.2026
20:33
Коментари:0
Копривничка полиција примила је кривичну пријаву 44-годишње Хрватице којој је скинут новац са рачуна након што је, пратећи упутства из СМС поруке, ажурирала банковну апликацију, саопштили су у петак из ПУ копривничко-крижевачке.
Полиција је примила кривичну пријаву 44-годишњакиње због сумње у извршење кривичног дјела рачунарске преваре, након што јој је са банковног рачуна неовлашћено исплаћено 3.500 евра.
Хроника
Дјед жртва тешке преваре: У дворишту погађао цијену стоке, а лопови из куће однијели паре и злато
Према наводима полиције, оштећена је 24. фебруара на мобилни телефон примила СМС поруку за коју је вјеровала да ју је послала њена банка. Непозната особа довела ју је у заблуду тражећи да путем линка ажурира апликацију мобилног банкарства и унесе ПИН, што је она и учинила. Убрзо након тога, са њеног рачуна је исплаћен новац без њеног одобрења. Полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности догађаја и пронашла починиоца.
Из полиције упозоравају грађане да банке никада путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа не траже:
Унос личних података;
ПИН код или ЦВВ број са картице;
Лозинке или једнократне кодове за аутентификацију путем линкова.
Грађанима се савјетује да не отварају сумњиве линкове нити уносе податке на страницама до којих су дошли путем порука непознатих или сумњивих пошиљалаца.
Економија
Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу
Важна напомена: Посебан опрез је потребан код порука које стварају осјећај хитности, попут оних које упозоравају на блокаду рачуна или истицање апликације.
У случају сумње, грађанима се препоручује да се обрате својој банци путем службених контаката и активирају додатне сигурносне опције, као што су биометријска заштита (отисак прста или препознавање лица) и обавјештења о свим трансакцијама.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Тренутно на програму