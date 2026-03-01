Logo
Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Извор:

Телеграф

01.03.2026

20:33

Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите
Фото: Unsplash

Копривничка полиција примила је кривичну пријаву 44-годишње Хрватице којој је скинут новац са рачуна након што је, пратећи упутства из СМС поруке, ажурирала банковну апликацију, саопштили су у петак из ПУ копривничко-крижевачке.

Полиција је примила кривичну пријаву 44-годишњакиње због сумње у извршење кривичног дјела рачунарске преваре, након што јој је са банковног рачуна неовлашћено исплаћено 3.500 евра.

Према наводима полиције, оштећена је 24. фебруара на мобилни телефон примила СМС поруку за коју је вјеровала да ју је послала њена банка. Непозната особа довела ју је у заблуду тражећи да путем линка ажурира апликацију мобилног банкарства и унесе ПИН, што је она и учинила. Убрзо након тога, са њеног рачуна је исплаћен новац без њеног одобрења. Полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности догађаја и пронашла починиоца.

Савјети за заштиту

Из полиције упозоравају грађане да банке никада путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа не траже:

Унос личних података;

ПИН код или ЦВВ број са картице;

Лозинке или једнократне кодове за аутентификацију путем линкова.

Грађанима се савјетује да не отварају сумњиве линкове нити уносе податке на страницама до којих су дошли путем порука непознатих или сумњивих пошиљалаца.

Важна напомена: Посебан опрез је потребан код порука које стварају осјећај хитности, попут оних које упозоравају на блокаду рачуна или истицање апликације.

У случају сумње, грађанима се препоручује да се обрате својој банци путем службених контаката и активирају додатне сигурносне опције, као што су биометријска заштита (отисак прста или препознавање лица) и обавјештења о свим трансакцијама.

