Дјед жртва тешке преваре: У дворишту погађао цијену стоке, а лопови из куће однијели паре и злато

Извор:
Телеграф
01.03.2026
20:25
Коментари:0
Тешка крађа догодила се јуче у пријеподневним часовима у околини Обреновца, када је мета групе пљачкаша био 87-годишњи мјештанин.
Преваранти су искористили његову добродушност и однијели плијен вриједан више од 1.5 милиона динара.
Све се одиграло око 10 часова ујутру. Према незваничним информацијама, пред кућу оштећеног дједа паркирало се возило са групом људи који су се представили као купци заинтересовани за стоку.
Док је један дио групе са домаћином разговарао у дворишту и "погађао цијену" за овце, остали су искористили непажњу, неопажено ушли у кућу и извршили преметачину.
Дјед је тек након одласка "гостију" схватио да је жртва пљачке. Према пријави, из куће су нестали:
13.000 евра, 50.000 динара и сва златнина и вриједности које је породица деценијама чувала.
О цијелом случају одмах је обавијештена полиција и надлежно тужилаштво. На лицу мјеста је извршен увиђај, а трага се за возилом и особама које одговарају опису који је дао оштећени старац.
