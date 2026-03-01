Logo
Дјед жртва тешке преваре: У дворишту погађао цијену стоке, а лопови из куће однијели паре и злато

Извор:

Телеграф

01.03.2026

20:25

Коментари:

0
Фото: АТВ

Тешка крађа догодила се јуче у пријеподневним часовима у околини Обреновца, када је мета групе пљачкаша био 87-годишњи мјештанин.

Преваранти су искористили његову добродушност и однијели плијен вриједан више од 1.5 милиона динара.

potrosacka korpa kolica pixabay

Друштво

Казне до 30.000 КМ: Стижу нова правила за купце и трговце

Све се одиграло око 10 часова ујутру. Према незваничним информацијама, пред кућу оштећеног дједа паркирало се возило са групом људи који су се представили као купци заинтересовани за стоку.

Док је један дио групе са домаћином разговарао у дворишту и "погађао цијену" за овце, остали су искористили непажњу, неопажено ушли у кућу и извршили преметачину.

Однијели евре, динаре и породично злато

Дјед је тек након одласка "гостију" схватио да је жртва пљачке. Према пријави, из куће су нестали:

13.000 евра, 50.000 динара и сва златнина и вриједности које је породица деценијама чувала.

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачана фреквенција на овим граничним прелазима

Полиција трага за групом

О цијелом случају одмах је обавијештена полиција и надлежно тужилаштво. На лицу мјеста је извршен увиђај, а трага се за возилом и особама које одговарају опису који је дао оштећени старац.

Obrenovac

Пљачка

