Појачана фреквенција на овим граничним прелазима

Извор:
АТВ
01.03.2026
20:17
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Брод, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ у Хрватску, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазома задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
