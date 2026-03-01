Logo
Појачана фреквенција на овим граничним прелазима

Извор:

АТВ

01.03.2026

20:17

Гранични прелаз Градишка
Фото: АМ РС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Брод, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ у Хрватску, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазома задржавања нису дужа од 30 минута.

Зејна

Сцена

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Гранични прелаз

АМС РС

Коментари (0)
