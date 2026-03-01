Породиљама стижу накнаде од скоро хиљаду марака

Извор:
АТВ
01.03.2026
18:29
Влада Тузланског кантона утврдила је износе социјалних давања и мјера подршке породицама, дјеци и особама у стању социјалне потребе за 2026. годину.
Међу њима се посебно издваја подршка породиљама које, кроз комбинацију кантоналних и федералних накнада, остварују укупна примања у износу близу хиљаду конвертибилних марака.
За дјецу обољелу од целијакије, туберкулозе, леукемије, карцинома и дијабетеса, као и за особе с физичким или психичким потешкоћама у развоју, предвиђена је мјесечна новчана помоћ у износу од 71 КМ.
Право на ову подршку утврђују надлежни центри за социјални рад, док се исплате реализују путем трезора директно на банковне рачуне корисника.
Када је ријеч о породиљама, незапослене мајке у 2026. години остварују додатну новчану помоћ из буџета Тузланског кантона у износу од 431 КМ мјесечно.
Ова средства представљају разлику између федералне накнаде за незапослене породиље, која износи 565 КМ, и просјечне плате у ФБиХ из 2021. године од 996 КМ.
За запослене породиље осигурана је додатна подршка у висини разлике између накнаде плате коју примају током породиљског одсуства и просјечне плате у ФБиХ из 2021. године, уколико је њихова постојећа накнада нижа од тог износа.
Поред тога, обухваћено је и субвенционисање трошкова превоза за ученике и студенте из социјално угрожених породица, укључујући дјецу корисника сталне новчане помоћи, дјецу без родитељског старања смјештену у хранитељске породице, као и дјецу и особе с потешкоћама у развоју и тешким обољењима.
За ученике основних школа из породица у стању социјалне потребе осигурана је и прехрана у износу од двије КМ по дану редовног похађања наставе за један оброк, с тим да се ово право не остварује током школских распуста.
Сва средства за реализацију наведених права планирана су у буџету Тузланског кантона за 2026. годину, на позицијама намијењеним заштити породице с дјецом и социјалној заштити, а за спровођење мјера задужена су надлежна министарства и центри за социјални рад.
