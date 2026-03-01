Logo
Large banner

Породиљама стижу накнаде од скоро хиљаду марака

Извор:

АТВ

01.03.2026

18:29

Коментари:

0
Породиљама стижу накнаде од скоро хиљаду марака
Фото: Pixabay

Влада Тузланског кантона утврдила је износе социјалних давања и мјера подршке породицама, дјеци и особама у стању социјалне потребе за 2026. годину.

Међу њима се посебно издваја подршка породиљама које, кроз комбинацију кантоналних и федералних накнада, остварују укупна примања у износу близу хиљаду конвертибилних марака.

Погођен амерички танкер

Свијет

Гори и на мору: Иран погодио америчке и британске танкере

За дјецу обољелу од целијакије, туберкулозе, леукемије, карцинома и дијабетеса, као и за особе с физичким или психичким потешкоћама у развоју, предвиђена је мјесечна новчана помоћ у износу од 71 КМ.

Право на ову подршку утврђују надлежни центри за социјални рад, док се исплате реализују путем трезора директно на банковне рачуне корисника.

Незапосленим мајкама додатна помоћ

Када је ријеч о породиљама, незапослене мајке у 2026. години остварују додатну новчану помоћ из буџета Тузланског кантона у износу од 431 КМ мјесечно.

Домен Превц

Остали спортови

Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

Ова средства представљају разлику између федералне накнаде за незапослене породиље, која износи 565 КМ, и просјечне плате у ФБиХ из 2021. године од 996 КМ.

За запослене породиље осигурана је додатна подршка у висини разлике између накнаде плате коју примају током породиљског одсуства и просјечне плате у ФБиХ из 2021. године, уколико је њихова постојећа накнада нижа од тог износа.

Субвенције за превоз

Поред тога, обухваћено је и субвенционисање трошкова превоза за ученике и студенте из социјално угрожених породица, укључујући дјецу корисника сталне новчане помоћи, дјецу без родитељског старања смјештену у хранитељске породице, као и дјецу и особе с потешкоћама у развоју и тешким обољењима.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

За ученике основних школа из породица у стању социјалне потребе осигурана је и прехрана у износу од двије КМ по дану редовног похађања наставе за један оброк, с тим да се ово право не остварује током школских распуста.

Сва средства за реализацију наведених права планирана су у буџету Тузланског кантона за 2026. годину, на позицијама намијењеним заштити породице с дјецом и социјалној заштити, а за спровођење мјера задужена су надлежна министарства и центри за социјални рад.

Подијели:

Тагови :

породиље

naknada

novorođenčad

Tuzla

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

Друштво

Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

2 ч

0
Овоме се нисмо надали: Средина марта доноси временски преокрет

Друштво

Овоме се нисмо надали: Средина марта доноси временски преокрет

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра

6 ч

0
Патријарх Павле

Друштво

Три порока тежа од мрсне хране по ријечима Патријарха Павла

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner