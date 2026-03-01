Logo
Јецаји се проламали у студију: Овако је објављена смрт Хамнеија

Аутор:

Стеван Лулић

01.03.2026

19:34

Коментари:

0
Убијен Али Хамнеи, водитељ у сузама саопштио вијест
Фото: Screenshot / YouTube

Ајатолах Али Хамнеи, врховни вођа Ирана, ликвидиран је у ваздушним нападима Израела и Америке на Техеран.

Власти у Техерану су најприје неколико пута демантовале вијести о смрти Хамнеија, да би у недјељу ујутру то ипак потврдили.

Ајатолах Хамени

Свијет

Објављен снимак: Да ли је ово тренутак када је ликвидиран Али Хамнеи?

Вијест су најприје објавиле новинске агенције у тој земљи, да би она касније била саопштена и на државној телевизији.

Током објаве водитељ је почео да јеца у студију и плаче, што је постало вирално широм свијета.

Погледајте како вијест о смрти Хамнеија објављена на државној телевизији.

