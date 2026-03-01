Logo
Имала 14 мјесеци: Објављена фотографија убијене Хамнеијеве унучице

АТВ

Напад Израела на Техеран
Врховни вођа Ирана Ајатолах АЛи Хамнеи убијен је у ракетним ударима Израела и Америке, потврђено је након низа демантија.

Информацију су у недјељу ујутру након више сати потврдиле државне новинске агенције.

Осим Хамнеија убијени су и најближи чланови његове породице, међу којима је и његова 14-мјесечна унука.

Агенција Тасним објавила је путем друштвених мрежа фотографију убијене дјевојчице.

