Имала 14 мјесеци: Објављена фотографија убијене Хамнеијеве унучице

Извор:
АТВ
01.03.2026
19:20
Коментари:0
Врховни вођа Ирана Ајатолах АЛи Хамнеи убијен је у ракетним ударима Израела и Америке, потврђено је након низа демантија.
Информацију су у недјељу ујутру након више сати потврдиле државне новинске агенције.
Осим Хамнеија убијени су и најближи чланови његове породице, међу којима је и његова 14-мјесечна унука.
Агенција Тасним објавила је путем друштвених мрежа фотографију убијене дјевојчице.
🟡Ayetullah Hamaney'in torunu Zehra Gülpeyegani de ABD-İsrail saldırılarında şehid oldu. Zehra 14 aylıktı💔#hurmuzbogazı #turkiyeiran #Khamenei #hamaney pic.twitter.com/REkwpodPkk— ORTA DOĞU24 🟡 (@orta_dogu24) March 1, 2026
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму