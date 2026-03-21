У 25. години преминуо Михајло Веснић

Аутор:

АТВ

21.03.2026

22:04

Фото: Танјуг/АП

Српски фудбалер Михајло Веснић преминуо је у 25. години.

Тужне вијести саопштио је Фудбалски клуб Савинац, а узрок смрти није познат.

"Михаило није био само изузетан фудбалер, већ и диван човјек, саиграч и пријатељ. Његова посвећеност, борбеност и љубав према клубу заувијек ће остати дио наше свлачионице и наших срца. У овом тешком тренутку упућујемо најдубље саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали. Почивај у миру, ваш ФК Савинац", стоји у објави клуба.

Веснић је својевремено играо и у Суперлиги Србије за лучанску Младост.

Дрес Лучанаца облачио је 20 пута, а постигао је и један гол.

У родном Ужицу је започео каријеру, а поред Младости, наступао је и за ФАП из Прибоја, те споменути Савинац.

(б92)

