У 25. години преминуо Михајло Веснић

АТВ
21.03.2026
22:04
Српски фудбалер Михајло Веснић преминуо је у 25. години.
Тужне вијести саопштио је Фудбалски клуб Савинац, а узрок смрти није познат.
"Михаило није био само изузетан фудбалер, већ и диван човјек, саиграч и пријатељ. Његова посвећеност, борбеност и љубав према клубу заувијек ће остати дио наше свлачионице и наших срца. У овом тешком тренутку упућујемо најдубље саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали. Почивај у миру, ваш ФК Савинац", стоји у објави клуба.
Веснић је својевремено играо и у Суперлиги Србије за лучанску Младост.
Дрес Лучанаца облачио је 20 пута, а постигао је и један гол.
У родном Ужицу је започео каријеру, а поред Младости, наступао је и за ФАП из Прибоја, те споменути Савинац.
(б92)
