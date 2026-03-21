Logo
Large banner

Борусија од 0:2 до 3:2 уз три пенала

Извор:

Б92

21.03.2026

20:48

Коментари:

0
Борусија од 0:2 до 3:2 уз три пенала
Фото: Tanjug/AP/dpa/Bernd Thissen

Фудбалери Борусије Дортмунд победили су Хамбургер 3:2 послије преокрета, у оквиру 27. кола Бундеслиге.

Екипи тренера Ника Ковача судија Матиас Јеленбек свирао је чак три пенала.

Два су домаћи играчи претворили у погодак, оба пута то је учинио Реми Бенсебаини, за 1:2 и 3:2, док је једном непрецизан са "бијеле тачке" Феликс Нмеча.

Он је преузео одговорност код првог досуђеног пенала, крајње спорног (гледао се ВАР), и промашио, тачније голман гостију му је одбранио покушај, те је код наредна два казнена ударца, у 73. и 84. минуту, лопту узео Бенсебаини.

Стријелци за екипу из највеће њемачке луке још у првом полувремену били су Филип Отеле и Алберт Самби Локонга и гостима се тада отворила лепа прилика да дођу чак и до тријумфа на увијек тешком гостовању у Дортмунду.

У 70. минуту судија Јеленбек није видио контакт Вилијама Микелбренсиса и Бејера, да би тек након новог ВАР сигнала и гледања снимка, показао на бијелу тачку.

Након што га је Бенсебаини искористио и покренуо Дортмунд, Гираси је пет минута касније поравнао резултат.

Борусија је тада била у далеко бољој психолошкој позицији.

Још једном су сви на стадиону свједочили досуђеном пеналу, трећем за домаће, када је Мухајм руком, како је процијенио судија, зауставио уарац Белингема и тако омогућио нову златну прилику противничком тиму.

Бенсебаини је поново био миран, прецизан са креча и режирао преокрет на "Сигнал Идуна Парку".

Подијели:

Таг :

Borusija Dortmund

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Борац наставља пут ка титули: У Бањалуци пао Радник

Фудбал

Борац наставља пут ка титули: У Бањалуци пао Радник

1 ч

0
Ораси

Савјети

Ево како да горким орасима вратите укус

2 ч

0
Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа

Република Српска

Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа

2 ч

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.

Тенис

Синер рутински против Џумхура

2 ч

0

Више из рубрике

Борац наставља пут ка титули: У Бањалуци пао Радник

Фудбал

Борац наставља пут ка титули: У Бањалуци пао Радник

1 ч

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Влаховић се коначно враћа на терен послије 111 дана

7 ч

0
Требиње слави новог репрезентативца: Гудељ умјесто БиХ изабрао Србију

Фудбал

Требиње слави новог репрезентативца: Гудељ умјесто БиХ изабрао Србију

1 д

1
ФК Борац

Фудбал

Шишковски добио нови уговор, Борац дочекује Радник

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Додик: Још једна успјешна посјета Мађарској, подршка Виктору Орбану

22

16

Фудбалери Борца играју против ТСЦ-а током премијерлигашке паузе

22

04

У 25. години преминуо Михајло Веснић

21

47

Необичан експеримент са 100 гладних комараца открио тајне њиховог лета

21

37

Боље од министарске плате: Познато колико је Мирјана Пајковић већ зарадила на платформи Онлифанс

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner