Борусија од 0:2 до 3:2 уз три пенала

21.03.2026
20:48
Фудбалери Борусије Дортмунд победили су Хамбургер 3:2 послије преокрета, у оквиру 27. кола Бундеслиге.
Екипи тренера Ника Ковача судија Матиас Јеленбек свирао је чак три пенала.
Два су домаћи играчи претворили у погодак, оба пута то је учинио Реми Бенсебаини, за 1:2 и 3:2, док је једном непрецизан са "бијеле тачке" Феликс Нмеча.
Он је преузео одговорност код првог досуђеног пенала, крајње спорног (гледао се ВАР), и промашио, тачније голман гостију му је одбранио покушај, те је код наредна два казнена ударца, у 73. и 84. минуту, лопту узео Бенсебаини.
Стријелци за екипу из највеће њемачке луке још у првом полувремену били су Филип Отеле и Алберт Самби Локонга и гостима се тада отворила лепа прилика да дођу чак и до тријумфа на увијек тешком гостовању у Дортмунду.
1-2.— 1337x (@1337xh0x) March 21, 2026
RAMY BENSEBAINI SCORES FOR DORTMUND WITH A LOW PENALTY STRIKE AFTER A GLANCE OFF HEUER FERNANDES! GAME ON!pic.twitter.com/K1GmxUXWrT
У 70. минуту судија Јеленбек није видио контакт Вилијама Микелбренсиса и Бејера, да би тек након новог ВАР сигнала и гледања снимка, показао на бијелу тачку.
Након што га је Бенсебаини искористио и покренуо Дортмунд, Гираси је пет минута касније поравнао резултат.
Борусија је тада била у далеко бољој психолошкој позицији.
Још једном су сви на стадиону свједочили досуђеном пеналу, трећем за домаће, када је Мухајм руком, како је процијенио судија, зауставио уарац Белингема и тако омогућио нову златну прилику противничком тиму.
Бенсебаини је поново био миран, прецизан са креча и режирао преокрет на "Сигнал Идуна Парку".
