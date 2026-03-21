Влаховић се коначно враћа на терен послије 111 дана

21.03.2026
15:12
Српски фудбалер Душан Влаховић послије 111 дана паузе одиграће прве минуте за Јувентус на утакмици против Сасуола.
Нападач репрезентације Србије посљедњи меч одиграо је 29. новембра против Каљарија када је због повреде бутног мишића напустио игру у 31. минуту, Услиједиле су операција и пауза која траје 111 дана.
Српски нападач се нашао у протоколу меча између Јувентуса и Сасуола који се игра у Торину од 20.45, а у игру ће највјероватније ући са клупе.
Посљедњих неколико утакмица стадион је имао прилику да га поздрави у цивилу, али сада ће то бити случај у дресу „Старе даме“, како пише италијански лист.
Тренер Лучано Спалети одлучио се да уврсти Влаховића у састав поготово јер се Јувентус мучи у нападу.
Душан је осјетио нелагодност и током јучерашњег посљедњег тренинга, али је јутрос прошао кључни тест како би се утврдило да ли може да буде у конкуренцији за тим.
Јувентус је пети на табели Серије А са 53. бода.
