Промјена која ће вам ЗГАДИТИ утакмице Свјетског првенства

Аутор:

АТВ

20.03.2026

19:04

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Rodrigo Abd

Свјетско првенство у фудбалу постаје бизнис: ФИФА уводи нове изворе прихода и по први пут уводи рекламне паузе током утакмица. По полувремену ће убудуће постојати један прекид, а спот од 30 секунди у Европи кошта око 520.000 долара.

Већ на Свјетском првенству 2022. године у Катару (Qatar) дуга надокнада времена изазвала је бројне расправе. Утакмице су често трајале и знатно више од 100 минута како би се надокнадило изгубљено вријеме. Фудбал тиме јесте постао праведнији, али то није донијело додатне приходе.

Пехар Свјетског првенства у фудбалу

Сада ФИФА уводи другачији модел: рекламне прекиде током утакмица. Они ће на Свјетском првенству 2026. у САД, Мексику и Канади бити представљени као „продужене паузе за освјежење“ (extended hydration breaks). Према плану, свака од 104 утакмице биће прекинута једном по полувремену у трајању од око три минута.

Процедура је прецизно дефинисана: реклама почиње 20 секунди након судијског звиждука и мора се завршити најкасније 30 секунди прије наставка игре. Телевизијским кућама остаје око 130 секунди, које могу искористити и за анализу. У случају реклама преко цијелог екрана, простор се може слободно продавати, док су за графичке уметке током игре дозвољени искључиво ФИФА (FIFA) спонзори.

У Сједињеним Америчким Државама (United States) овакви прекиди су већ стандард. У америчком фудбалу и хокеју на леду рекламне паузе су саставни дио игре. У Европи, међутим, овакав концепт изазива скепсу.

