Стају на балкон и смањују рачуне: Европљани масовно купују ове соларне системе

Аутор:АТВ
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Замислите да на балкон поставите соларни панел, укључите га у обичну утичницу и почнете да производите дио електричне енергије за своје домаћинство.
Управо тако функционишу такозвани плуг-ин соларни системи, технологија која посљедњих година доживљава прави процват широм Европе.
Ови мали соларни системи постали су један од најбрже растућих сегмената тржишта обновљивих извора енергије, а посебно су популарни међу станарима зграда који до сада нису имали много могућности да користе соларну енергију, преноси Јутарњи.
Плуг-ин соларни систем најчешће се састоји од једног или два фотонапонска панела и микроинвертора. За разлику од класичних соларних електрана које захтијевају сложенију уградњу и већа улагања, ови системи могу се поставити на балкон, терасу, фасаду, у двориште или на кров.
Енергија произведена на панелима преко инвертора долази до електричних уређаја у домаћинству, чиме се смањује количина струје која се преузима из електроенергетске мреже.
Важно је нагласити да утичница није извор електричне енергије, већ само веза преко које произведена енергија улази у кућну инсталацију.
Највећи успјех плуг-ин соларни системи остварили су у Нјемачкој, гдје је број регистрованих инсталација већ премашио милион.
Стручњаци процјењују да се широм Европе данас користи између четири и пет милиона оваквих система, укључујући и оне који никада нису званично пријављени.
Интересовање расте и у Француској, Италији, Низоземској, Пољској и другим европским државама, гдје грађани траже начине да смање трошкове електричне енергије.
Према подацима организације СоларПоwер Еуропе, плуг-ин соларни системи могу покрити између пет и 25 одсто годишње потрошње електричне енергије једног домаћинства.
Коначан резултат зависи од величине система, положаја панела, количине сунчеве свјетлости и навика потрошње.
Добра вијест за власнике ових система јесте да се улагање најчешће исплати у периоду од двије до шест година.
Ипак, стручњаци упозоравају да циљ није потпуно укидање рачуна за струју.
- Поента плуг-ин солара није свести потрошњу домаћинства на нулу - истиче професор архитектонског инжењерства и стручњак за енергетску ефикасност Монцеф Крарти.
Другим ријечима, ови системи првенствено служе за покривање дијела дневне потрошње електричне енергије и смањење мјесечних трошкова.
Једна од највећих предности плуг-ин соларних система јесте то што нису намијењени само власницима кућа.
Панели се могу монтирати на ограду балкона или терасу, а у случају пресељења релативно лако се демонтирају и преносе на нову локацију.
Управо због те приступачности све више грађана у европским градовима одлучује се за овакво рјешење.
Иако су балконске соларне електране већ уобичајен призор у појединим европским земљама, на тржиштима региона још нису заживјеле у значајнијој мјери.
Ипак, готови плуг-ин соларни комплети већ су доступни за куповину, а стручњаци сматрају да би интересовање могло расти како системи буду постајали једноставнији за постављање и како грађани буду јасније уочавали уштеде које могу остварити.
Искуства из Нјемачке показују да управо комбинација једноставне инсталације, приступачне цијене и нижих рачуна за струју представља главни разлог све веће популарности ових система широм Европе.
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