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Проблеми у најави за Европу због њеног ЕЕС система

Аутор:

АТВ
10.06.2026 08:25

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Проблеми у најави за Европу због њеног ЕЕС система
Фото: EU

Свјетски савјет за путовања и туризам (ВТТЦ) упозорио је да би продужена кашњења на границама повезана са увођењем новог европског система уласка/изласка (ЕЕС) могла да угрозе до 41 милион посјетилаца и 45,4 милијарде долара потрошње посјетилаца са четири најважнија европска тржишта, преноси "Фонет".

Анализа, заснована на анкети спроведеној међу више од 2.500 путника из Уједињеног Краљевства, Сједињених Држава, Канаде и Аустралије, показала је да ако се путници суочавају са редовним чекањем на граници од три до четири сата при уласку у шенгенски простор, око једне трећине би имало много мање шансе да путује у Шенген или би одлучило да га уопште не посјети.

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Примјена ових налаза на прогнозе посјетилаца за 2026. годину сугерише да би до 41 милион долазака и 45,4 милијарде долара потрошње могли бити угрожени уколико значајна кашњења постану стална карактеристика искуства путника, преноси ВТТЦ.

Путници углавном подржавају јаче, модерније граничне контроле, али њихова спремност да посјете Европу нагло опада када се суоче са могућношћу дугих и непредвидивих редова чекања.

Међу испитаницима, 39 одсто путника из Велике Британије је рекло да би много мање вјероватно путовали са сценаријем кашњења од три сата или више, затим 33 одсто путника из Сједињених Држава и Канаде и 27 одсто из Аустралије.

Предсједница и извршна директор ВТТЦ Глорија Гевара указује да је увођење ЕЕС важан корак напријед у модернизацији европских граница и јачању безбједности, а путници подржавају дигиталне и биометријске граничне системе и разумију дугорочне користи које они могу да донесу.

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Изазов сада није да ли ЕЕС треба да се настави, већ како владе, граничне власти и сектор путовања и туризма раде заједно како би осигурали да имплементација буде што лакша, додала је она.

Истраживање показује да 65 одсто испитаника подржава систем пошто су сазнали за њега, а само шест одсто је веома негативно према употреби биометријских граничних контрола.

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Тагови :

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