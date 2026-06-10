Logo

Ђаке тјерали да клече и љубе ноге, све снимали: Језиво вршњачко насиље на Врачару

Аутор:

АТВ
10.06.2026 08:24

Коментари:

0
Ђаке тјерали да клече и љубе ноге, све снимали: Језиво вршњачко насиље на Врачару
Фото: Unsplash

Тројица дјечака од 15 година били су у понедјељак, незванично, жртве бруталног вршњачког насиља у једној београдској школи.

Према свједочењу родитеља нападнутих ученика, који су инсистирали на анонимности ради заштите идентитета дјеце, група вршњака подвргла је њихове синове језивом психичком и физичком малтретирању.

Цијели инцидент је био организован, а насилници су тортуру снимали мобилним телефонима, највјероватније са намјером да снимке шире друштвеним мрежама.

Скандалозно понижавање и физички напад

Према ријечима огорчених родитеља, група ђака је пресрела тројицу петнаестогодишњака, а потом је услиједио низ понижавајућих захтјева који су прерасли у физички обрачун!

Мадона

Сцена

Мадона одвукла младића у тоалет и клекнула пред њега: Нови скандалозан снимак

Насилници су натјерали дјечаке да клекну пред њима. Тјерали су их да изговарају погрдне ријечи и да им љубе ноге. Док је трајало малтретирање, остали из групе су све документовали камерама - каже извор.

Након стравичног јавног понижавања, насилна група је прешла и на физичко насиље. Своје жртве су, према тврдњама родитеља, бјесомучно ударали рукама и ногама у предјелу главе и тијела.

"Натјерали су их да клече и говоре погрдне ријечи, да им љубе ноге... То су све снимали мобилним телефонима. На крају су их ударали по глави и тијелу", кажу саговорници.

Алармиране надлежне институције

Дјечаци, на сву срећу, нису задобили теже тјелесне повреде, али су претрпјели огроман емотивни шок и трауму због које је у читав случај хитно укључена и психолошко-педагошка служба.

Одмах по сазнању за догађај, родитељи су алармирали надлежне органе. О овом скандалозном случају вршњачког насиља обавијештени су Министарство унутрашњих послова (МУП) и надлежно тужилаштво.

Истрага је тренутно у току, а полиција у сарадњи са управом школе ради на идентификацији свих малољетника који су учествовали у овом инциденту, након чега ће бити поднесене одговарајуће пријаве.

Незванично сазнајемо, сумња се да су малољетни насилници ученици Основне школе "Владислав Рибникар" на Врачару, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

вршњачко насиље

Врачар

инцидент

Београд

Коментари (0)

Прочитајте више

Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Свијет

Расте број погинулих у земљотресу на Филипинима

2 ч

0
Мадона

Сцена

Мадона одвукла младића у тоалет и клекнула пред њега: Нови скандалозан снимак

2 ч

0
Радник ради на стубу за струју.

Бања Лука

Ове бањалучке улице неће имати струје

2 ч

0
Додик: Никада не смијемо да заборавимо Чемерно

Република Српска

Додик: Никада не смијемо да заборавимо Чемерно

2 ч

1

Више из рубрике

Ватра "истопила" камионе код Шимановаца, возачи возе у контрасмјеру

Србија

Ватра "истопила" камионе код Шимановаца, возачи возе у контрасмјеру

16 ч

0
Веселин Милић није свједочио убиству Нешовића, одбачен дио оптужнице

Србија

Веселин Милић није свједочио убиству Нешовића, одбачен дио оптужнице

18 ч

1
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

У Србији ухапшена група, међу њима полицајац: Криминалцима правили лажне идентитете

19 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Србија

Приближавају се олујни облаци: Спремите се, стиже драстично захлађење

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

10

35

Нападнута америчка ратна флота

10

29

Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд

10

29

Бањалука изнајмљује пословне просторе у строгом центру

10

24

Скочио са ''Томе Винковића'' и погинуо

10

15

Пет хороскопских знакова у којима су рођене најмудрије жене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner