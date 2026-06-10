Ђаке тјерали да клече и љубе ноге, све снимали: Језиво вршњачко насиље на Врачару

Аутор:АТВ
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Тројица дјечака од 15 година били су у понедјељак, незванично, жртве бруталног вршњачког насиља у једној београдској школи.
Према свједочењу родитеља нападнутих ученика, који су инсистирали на анонимности ради заштите идентитета дјеце, група вршњака подвргла је њихове синове језивом психичком и физичком малтретирању.
Цијели инцидент је био организован, а насилници су тортуру снимали мобилним телефонима, највјероватније са намјером да снимке шире друштвеним мрежама.
Према ријечима огорчених родитеља, група ђака је пресрела тројицу петнаестогодишњака, а потом је услиједио низ понижавајућих захтјева који су прерасли у физички обрачун!
Сцена
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Насилници су натјерали дјечаке да клекну пред њима. Тјерали су их да изговарају погрдне ријечи и да им љубе ноге. Док је трајало малтретирање, остали из групе су све документовали камерама - каже извор.
Након стравичног јавног понижавања, насилна група је прешла и на физичко насиље. Своје жртве су, према тврдњама родитеља, бјесомучно ударали рукама и ногама у предјелу главе и тијела.
"Натјерали су их да клече и говоре погрдне ријечи, да им љубе ноге... То су све снимали мобилним телефонима. На крају су их ударали по глави и тијелу", кажу саговорници.
Дјечаци, на сву срећу, нису задобили теже тјелесне повреде, али су претрпјели огроман емотивни шок и трауму због које је у читав случај хитно укључена и психолошко-педагошка служба.
Одмах по сазнању за догађај, родитељи су алармирали надлежне органе. О овом скандалозном случају вршњачког насиља обавијештени су Министарство унутрашњих послова (МУП) и надлежно тужилаштво.
Истрага је тренутно у току, а полиција у сарадњи са управом школе ради на идентификацији свих малољетника који су учествовали у овом инциденту, након чега ће бити поднесене одговарајуће пријаве.
Незванично сазнајемо, сумња се да су малољетни насилници ученици Основне школе "Владислав Рибникар" на Врачару, преноси Телеграф.рс.
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