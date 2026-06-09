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Ватра "истопила" камионе код Шимановаца, возачи возе у контрасмјеру

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:48

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Ватра "истопила" камионе код Шимановаца, возачи возе у контрасмјеру
Фото: Printscreen/192_rs

Данас поподне избио је велики пожар након судара камиона код Шимановаца на ауто-путу Нови Сад - Београд, а како сазнаје "Курир", оба возача камиона су преживјела и задобили су "само" лакше тјелесне повреде. У акцији спасавања и гашењу пожара учествују припадници Ватрогасно-спасилачких јединица из Пећинаца и Сремске Митровице.

"Оба возача камиона задобила су лакше телесне повреде. Оба возача успела су на вријеме да изађу из возила. Задобили су лакше повреде, а интервенција гашења је у току", каже извор "Курира".

Акција гашања пожара је у току. На друштвеним мрежама појавили су се већ бројни снимци пожара на којима се види да су оба камиона у потпуности изгорела.

Возачи јуре у контрасмјеру

На ауто-путу Нови Сад - Београд је блокирана коловозна трака у смјеру ка Београду код искључења за Шимановце због великог пожара након судара два камиона, а на друштвеним мрежама се појавио страшан снимак на ком се види како поједини возачи возе у контрасмјеру због обуставе саобраћаја у смеру ка Београду. Снимак вожње у контрасмјеру код Шимановаца објавила је "Инстаграм" страница "192_рс".

На поменутом снимку види се бијели камион како вози ауто-путем у контрасмјеру. Дјелује да вози у зауставној траци, али се то не види најбоље на снимку.

Испод објаве освануо је врло брзо велики број коментара. Корисници "Инстаграма" су бијесни због наставка "епидемије" вожње у контрасмјеру, нарочито након пожара послије судара камиона код Шимановаца.

Ватрогасци су на лицу мјеста и гасе пожар. Саобраћај је и даље обустављен у смјеру ка Београду, али то није разлог да возачи окрену своје возило и да крену да возе у контрасмјеру јер тиме директно угрожавају све учеснике у саобраћају због чега УПОЗОРАВАМО све возаче да буду опрезни ако се налазе на том дијелу пута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пожар

Камион

шимановци

Ауто-пут

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