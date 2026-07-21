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Песков: Распоређивање војних контингената ЕУ и НАТО-а у Украјини неприхватљиво за Русију

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 13:56

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Портпарол Кремља, Дмитриј Песков оцијенио је да је распоређивање војних контингената ЕУ и НАТО-а у Украјини је апсолутно неприхватљиво за Русију и Москва то не може дозволити.

- Говоримо о нечему што је у више наврата речено и на највишем нивоу: да постоје такви конкретни планови за распоређивање страних контингената, земаља НАТО-а на територији Украјине. Ти планови су, наводно, спремни, и то ће постати дио безбједносних гаранција за Украјину - напоменуо је Песков.

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Он је напоменуо да Русија спроводи специјалну војну операцију како би осигурала да на територији Украјине нема трупа НАТО-а.

Коментаришући саопштења Европског парламента о припреми могућег распоређивања европског контингента у Украјини, Песков је рекао да то није сан, већ реални планови који се кују земљама ЕУ и НАТО, преноси РИА Новости.

(Срна)

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Кремљ

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