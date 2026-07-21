Песков: Распоређивање војних контингената ЕУ и НАТО-а у Украјини неприхватљиво за Русију

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља, Дмитриј Песков оцијенио је да је распоређивање војних контингената ЕУ и НАТО-а у Украјини је апсолутно неприхватљиво за Русију и Москва то не може дозволити.
- Говоримо о нечему што је у више наврата речено и на највишем нивоу: да постоје такви конкретни планови за распоређивање страних контингената, земаља НАТО-а на територији Украјине. Ти планови су, наводно, спремни, и то ће постати дио безбједносних гаранција за Украјину - напоменуо је Песков.
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Он је напоменуо да Русија спроводи специјалну војну операцију како би осигурала да на територији Украјине нема трупа НАТО-а.
Коментаришући саопштења Европског парламента о припреми могућег распоређивања европског контингента у Украјини, Песков је рекао да то није сан, већ реални планови који се кују земљама ЕУ и НАТО, преноси РИА Новости.
(Срна)
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