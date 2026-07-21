Полицајац Василије Лаловић одузео себи живот, огласио се његов адвокат

Јовановић каже да Лаловић дана када је дошло до сукоба са полицијом у Ваљеву није ни био у том граду, да је покушао да одбрани своје име подношењем кривичних пријава, али да Јавни тужилац, како каже, није на вријеме реаговао.

Поводом ове трагичне вијести и, како каже, хајке која је покренута против полицајца, огласио се адвокат Никола Р. Јовановић.

- Имам обавезу да се овом приликом обратим јавности у вези са објавом која је постављена на друштвеној мрежи Икс са налога под називом Стефа Петров (@sstefannus) сљедеће садржине: "Лаловић који је мучио нашу дјецу се УБИО. Остали ће одговарати", а испод које се налази слика са текстом у коме је, између осталог, наведено да је у наводном батињању грађана Ваљева учествовао полицајац Лаловић из ПС Прибој. Коментари испод поменуте објаве су такви да их нормалан човјек тешко може схватити, јер се у њима слави једна трагедија и без икакве провјере шире дезинформације којима се каља углед једног часног полицијског службеника Василија Лаловића - стоји у наводима адвоката Николе Р. Јовановића, које преноси Информер.

Објава на друштвеним мрежама

Адвокат је подсјетио на догађаје у Ваљеву из месеца августа 2025. године, када је дошло до напада на полицију.

- На друштвеним мрежама кренула је серија објава у којима су таргетирани полицајци који су наводно прекорачили своја овлашћења приликом интервенције и успостављања јавног реда и мира. Један од тих честитих припадника снага безбједности који је претрпио пријетње и увреде преко Фејсбука и Инстаграма јесте и Василије Лаловић, припадник ПС Прибој који је, нажалост, трагично окончао свој живот са само 33 године живота. Дана 15.08.2025. године путем друштвених мрежа прво је објављено његово презиме, потом пуно име и презиме, затим фотографија и пријетње и увреде које је добијао су се низале. Имао сам ту част да сам са његове стране био опуномоћен да га заступам у поступцима везаним за конкретне догађаје, а у којима је желио да докаже своју невиност и из тог разлога осјећам потребу да јавност буде упозната са истином коју он није стигао да исприча - наводи адвокат.

"Поднио је кривичну пријаву како би указао на истину"

Како он истиче, Лаловић се тада уопште није налазио у Ваљеву.

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- А камоли да је учествовао у било ком тобоже незаконитом поступању. Да је ико од грађана или истраживачких новинара желио истину, то је могао да провјери и утврди. Али не, очигледно је лакше било покушати да на стуб срама ставе једног честитог човека и полицајца, оног који је задужен за безбедност свих нас. То им није успело и неће им никад успјети, зато се мора чути једина истина. Дио јавности је реторику која подразумева блаћење свих полицајаца, па и њега лично, безрезервно прихватио и прогањање младог човјека је започело, док се количина увреда и претњи увећавала из дана у дан - рекао је Јовановић и додао:

- Полицајац Лаловић је, као и сваки поштени грађанин ове државе, заједно са својим колегама поднио кривичну пријаву како би указао на истину, али Јавни тужилац још увек није поступио по њој. Ваљда има нека преча посла или сматра да није тако страшно када неко прети припаднику снага безбједности наше државе, а можда је и притисак јавности такав и толики да се једноставно боји да ради свој посао. Створен је утисак да је малтене неопходно да се полицијски службеници вријеђају, прогањају, да им се прети и да се са њима народ физички обрачуна. У таквој атмосфери линча лакше је било да се тај предмет, колоквијално речено, "остави са стране" и можда сачека неко боље вријеме. Покојни Лаловић то није дочекао, али вјерујем да ћемо ми успети да докажемо и покажемо праву страну приче и због њега и због свих нас.

"Нико није одговарао за бруталну лаж да је полиција до смрти претукла дјечака у Ваљеву"

Иначе, "брутална лаж која је изречена", каже адвокат, односила се на то да је полиција наводно до смрти претукла дјечака у Ваљеву приликом нереда у августу мјесецу 2025. године и даље се шири у јавном простору.

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- А шири се због тога што за то још увијек нико није одговарао. Ни лице које је ту неистину објавило, па ни они који су у јавности наставили да проносе ту лаж. За њих, изгледа, постоји нешто блажи критеријум, њих нема по друштвеним мрежама, њима се не прети, не трпе увреде. Ту се један дио јавности није баш нешто превише потресао када се сазнало да је неко слагао и није те особе ставио на стуб срама. Напротив, на њих се малтене благонаклоно гледа у појединим круговима - подвукао је адвокат.

"Ко је себи дао за право да лажно пријави часног полицајца?"

Адвокат истиче да овај чин захтијева одговорност оних који су га лажно оптужили.

- У кривичној пријави која је поводом предметног случаја поднијета од стране појединих лица и по којој, ни мање ни више, поступа Јавно тужилаштво за организовани криминал, један од пријављених јесте и сада покојни Василије Лаловић. Полицајац, професионалац, понос ове земље који, понављам, није ни био у Ваљеву када су се догодиле немиле сцене. Ко је то дао себи за право да лажно пријави овог часног момка? Због чега? Да ли ће јавност сада осудити оне који су то учинили? Мора да дође до јавне осуде свих који шире лажи, неопходно је да истина изађе на видело и да се зна да је Василије Лаловић био пример часног, моралног човека и професионалца у свом послу - закључио је Јовановић.

Иначе, на друштвеним мрежама кружи објава покрета "Крени-промени" од 15. августа 2025. године под називом "Идентитети полицајаца који су тукли децу у Ваљеву" у којој стоји и презиме Лаловић.