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Застрашујуће невријеме погодило Скопље: Апокалиптични снимци се дијеле мрежама

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:26

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Скопље невријеме 21.7.2026.
Фото: Društvene Mreže

Веома снажно невријеме праћено кишом и јаким вјетром погодило је Скопље.

Јак вјетар носи све пред собом, столице, пластичне објекте и савија дрвеће као да је од гуме.

На снимцима који се дијеле друштвеним мрежама може се видјети велики број уништњних објеката, поломљених саобраћајних знакова.

Саобраћајнице су прекривене великим бројем објеката, смећа и других ствари које је потргао вјетар и насумично га носи у свим правцима.

Невријеме је направило велику штету те је због истог и саобраћај знатно успорен.

На једном видо снимку, објављеном на друштвеној мрежи Икс види се аутомобил на кога је пала метална кровна конструкција. Информација о повријеђенима нема, а причињена је материјална штета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Скопље

Македонија

невријеме

Олуја

видео снимак

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