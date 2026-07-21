Застрашујуће невријеме погодило Скопље: Апокалиптични снимци се дијеле мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Веома снажно невријеме праћено кишом и јаким вјетром погодило је Скопље.
Јак вјетар носи све пред собом, столице, пластичне објекте и савија дрвеће као да је од гуме.
Скопје 21.07.2026 pic.twitter.com/4pSdih9MbR— Ademacedonia ✪ (@Ademacedonia_) July 21, 2026
На снимцима који се дијеле друштвеним мрежама може се видјети велики број уништњних објеката, поломљених саобраћајних знакова.
Саобраћајнице су прекривене великим бројем објеката, смећа и других ствари које је потргао вјетар и насумично га носи у свим правцима.
Невријеме је направило велику штету те је због истог и саобраћај знатно успорен.
На једном видо снимку, објављеном на друштвеној мрежи Икс види се аутомобил на кога је пала метална кровна конструкција. Информација о повријеђенима нема, а причињена је материјална штета.
ПАРТИЗАНСКА, НАСПРОТИ РУМУНСКА!! pic.twitter.com/scxJy50Ky0— Ana (@Ana29393122) July 21, 2026
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