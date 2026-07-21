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Трагедија на лету из Загреба: Путник преминуо у авиону прије полијетања

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:48

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Трагедија на лету из Загреба: Путник преминуо у авиону прије полијетања
Фото: Tanjug/AP/Jon Cherry

Упркос пруженој помоћи, мушкарац је преминуо. Након што је његово тијело изнесено из авиона, лет је настављен истим авионом и с истом посадом

У авиону компаније Лауда Јуроп у понед‌јељак је, непосредно прије полијетања са аеродрома Фрањо Туђман у Загребу, преминуо путник. Путнику је позлило док је авион још био на тлу, током фазе таксирања. Кабинско особље одмах је реаговало, а на мјесто догађаја стигао је и медицински тим који је покушао реанимирати путника. Упркос пруженој помоћи, мушкарац је преминуо. Након што је његово тијело изнесено из авиона, лет је настављен истим авионом и с истом посадом.

Вечерњи лист је контактирао загребачки аеродром гдје им је потврђено да се догодио несрећни случај.

"Надлежне службе аеродрома реаговале промптно и провеле све радње из своје надлежности и у складу са својим овластима. Због заштите приватности особе, као и чињенице да Међународни аеродром Загреб (МЗЛЗ) није надлежан за изношење оперативних детаља везаних уз лет, путника, посаду, медицинско поступање, одлуке превозника или евентуална поступања других надлежних тијела, нисмо у могућности дати додатне информације о овом случају. Још једном желимо истакнути да су све активности у надлежности оператора зрачне луке проведене у складу са важећим прописима и утврђеним процедурама које се примјењују у оваквим околностима" истичу из МЗЛЗ-а.

Ријеч је о лету компаније Лауда Јуроп, фирме чији су авиони регистрованина Малти, а која обавља летове за ирског нискотарифног авионског дива Рајанера.

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Тагови :

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Загреб

Хрватска

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