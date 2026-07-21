Индија: Број жртава експлозије гаса повећан на 12

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава експлозија гаса у тунелу у изградњи на пројекту хидроелектране у индијској сјевероисточној држави Сиким повећан је на 12, а 13 особа је нестало, саопштили су званичници.
Спасилачки тимови са опремом за кисеоник ужурбано трагају за преживјелима пошто су откривени токсични нивои гаса на мјесту катастрофе у селу Самардунг, близу кинеске границе.
Експлозија се догодила док је у тунелу био 21 радник. Они су радили на пројекту хидроелектране "Теста" од 500 мегавата.
Двојица радника су успјела да се извуку.
Шест званичника индијске електропривреде касније су ушли у тунел да помогну у спасавању, али су и сами остали у замци.
"Вјерује се да је експлозију изазвало накупљање метана", рекао је државни министар Прем Синг Таманг, који је посјетио мјесто несреће, преноси Срна.
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