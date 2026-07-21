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Индија: Број жртава експлозије гаса повећан на 12

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:43

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На овој фотографији коју је објавио Одјељење за информације и односе са јавношћу Владе Сикима, припадници Националних снага за реаговање у случају катастрофа припремају се за спасилачку операцију на мјесту тунела у изградњи у оквиру хидроенергетског пројекта у селу Самарданг, око 40 километара (25 миља) од Гангтока у Индији, касно у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Government of Sikkim via AP

Број жртава експлозија гаса у тунелу у изградњи на пројекту хидроелектране у индијској сјевероисточној држави Сиким повећан је на 12, а 13 особа је нестало, саопштили су званичници.

Спасилачки тимови са опремом за кисеоник ужурбано трагају за преживјелима пошто су откривени токсични нивои гаса на мјесту катастрофе у селу Самардунг, близу кинеске границе.

Експлозија се догодила док је у тунелу био 21 радник. Они су радили на пројекту хидроелектране "Теста" од 500 мегавата.

Двојица радника су успјела да се извуку.

Шест званичника индијске електропривреде касније су ушли у тунел да помогну у спасавању, али су и сами остали у замци.

"Вјерује се да је експлозију изазвало накупљање метана", рекао је државни министар Прем Синг Таманг, који је посјетио мјесто несреће, преноси Срна.

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Тагови :

експлозија гаса

Индија

спасилачки тим

кисеоник

жртве

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