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Трамп: Посао у Ирану није завршен

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:37

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Предсједник Либана **Џозеф Аун** слуша док се састаје са предсједником **Доналдом Трампом** у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 21. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД још нису завршиле посао у Ирану и најавио нове ударе на Исламску Републику.

"Уопште нисмо завршили. Дакле, ако одемо сутра, то ће бити након великог успјеха. Али не одлазимо сутра", рекао је Трамп новинарима.

Амерички предсједник је нагласио да Вашингтон није заинтересован да се састане са Техераном док Иран не буде спреман да се састане "на смислен начин".

Он је додао да ће "ускоро" бити извршен удар у области планине Пикакс, која се налази у близини тешко оштећеног иранског постројења за обогаћивање уранијума Натанз.

Планина Пикакс је добро утврђено мјесто на којем се налазе два дубоко закопана тунелска комплекса за које стручњаци процјењују да су ван домашаја најмоћнијих бомби у америчком арсеналу, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Сукоб

Техеран

Вашингтон

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