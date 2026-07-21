Трамп: Посао у Ирану није завршен

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД још нису завршиле посао у Ирану и најавио нове ударе на Исламску Републику.

"Уопште нисмо завршили. Дакле, ако одемо сутра, то ће бити након великог успјеха. Али не одлазимо сутра", рекао је Трамп новинарима.

Амерички предсједник је нагласио да Вашингтон није заинтересован да се састане са Техераном док Иран не буде спреман да се састане "на смислен начин".

Он је додао да ће "ускоро" бити извршен удар у области планине Пикакс, која се налази у близини тешко оштећеног иранског постројења за обогаћивање уранијума Натанз.

Планина Пикакс је добро утврђено мјесто на којем се налазе два дубоко закопана тунелска комплекса за које стручњаци процјењују да су ван домашаја најмоћнијих бомби у америчком арсеналу, преноси Срна