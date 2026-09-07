Мексико, Канада и Гренланд приказани као дио САД: Трамп објавио нову мапу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је мапу на којој је приказано неколико држава у бојама америчке заставе, укључујући Кубу, Канаду, Мексико и карипске државе.
На мапи је још неколико држава било у бојама америчке заставе, укључујући Гренланд, Исланд те неколико централноамеричких и више карипских земаља.
Мапа је објављена на Трамповој друштвеној мрежи Истина.
Он је током викенда објавио мапу америчке државе Нови Мексико која је преименована у Нову Америку, наводећи да му се свиђа та идеја.
🔥 LMFAO! Donald Trump just posted a map that claims essentially the ENTIRE CONTINENT of North America as the USA— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 7, 2026
That includes Mexico, Canada, Greenland, Cuba and more 😂
47 is going full North American empire mode!
Democrats will be filing Articles of Impeachment over this,… pic.twitter.com/znBqLdh02A
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
00
22
57
22
49
22
42
22
39
Тренутно на програму