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Мексико, Канада и Гренланд приказани као дио САД: Трамп објавио нову мапу

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07.09.2026 22:49

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је мапу на којој је приказано неколико држава у бојама америчке заставе, укључујући Кубу, Канаду, Мексико и карипске државе.

На мапи је још неколико држава било у бојама америчке заставе, укључујући Гренланд, Исланд те неколико централноамеричких и више карипских земаља.

Мапа је објављена на Трамповој друштвеној мрежи Истина.

Он је током викенда објавио мапу америчке државе Нови Мексико која је преименована у Нову Америку, наводећи да му се свиђа та идеја.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Мапа

Канада

Мексико

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