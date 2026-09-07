Logo

Путин дао ултиматум Њемачкој: "До 18. септембра"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 21:44

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Русија је најавила затварање њемачког Генералног конзулата у Санкт Петербургу и културних центара Гете-института у земљи, као одговор на одлуку Њемачке да затвори руски Генерални конзулат у Бону и раскине уговор о раду Руског дома у Берлину.

Руско Министарство вањских послова саопштило је да је 7. септембра њемачком отправнику послова у Москви уручена дипломатска нота којом су му пренесене мјере Москве.

Русија је повукла сагласност за рад Генералног конзулата Њемачке у Санкт Петербургу. Конзулат ће морати престати с радом најкасније до 18. септембра 2026. године, а његово особље до тада мора напустити Русију.

Истовремено, Москва је наредила затварање културних центара Гете-института у Русији. Упућеном особљу наложено је да напусти земљу најкасније до 13. септембра.

Застава Израела

Свијет

Екипа АТВ-а у Јерусалиму: Додик почасни гост

Из руског Министарства вањских послова поручили су да је ријеч о узвратним мјерама након потеза њемачких власти.

Шта је претходило руској реакцији?

Њемачка је почетком септембра најавила низ мјера против Русије након инцидента на аеродрому Лајпциг/Хале. Њемачке власти тврде да је Русија одговорна за покушај напада дроном који је почетком августа изведен у близини украјинског транспортног авиона. Москва је те оптужбе одбацила.

Берлин је као одговор одлучио затворити руски Генерални конзулат у Бону, раскинути уговор о раду Руског дома у Берлину, пооштрити контроле уласка за руске држављане те покренути додатне мјере против особа и структура за које сматра да су повезане с руским хибридним дјеловањем.

Њемачки министар вањских послова Јохан Вадефул тада је казао да Берлин неће допустити да Русија изводи такве активности без одговора Њемачке.

Москва сада узвраћа затварањем њемачког конзулата и културних институција.

Руско Министарство вањских послова оцијенило је да су њемачке власти поново изазвале нову ескалацију у билатералним односима те је поручило да "пуна одговорност за посљедице у потпуности лежи на њемачкој влади".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Њемачка

ултиматум

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Застава Израела

Свијет

Екипа АТВ-а у Јерусалиму: Додик почасни гост

2 ч

1
Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс донио одлуку о Харију и Меган

3 ч

0
Берни Еклстон (95), легендарни бивши шеф Формуле 1

Свијет

Огласио се Еклестон послије хапшења, милијардер објаснио откуд сачмара у авиону

4 ч

0
beba

Свијет

Четворо ухапшено због убиства бебе на језеру

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Невјероватно откриће у старој кући: Скинула гипсану плочу и остала у шоку

22

57

На подручју Прекаја у Дрвару проглашено стање природне несреће

22

49

Мексико, Канада и Гренланд приказани као дио САД: Трамп објавио нову мапу

22

42

Жене признале шта мушкарци морају чешће радити: Од овога полудимо

22

39

Нове тврдње о случају из Тузле: "Говорили су јој да је четникуша и невјерница"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима