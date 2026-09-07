Путин дао ултиматум Њемачкој: "До 18. септембра"

Аутор:АТВ редакција
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Русија је најавила затварање њемачког Генералног конзулата у Санкт Петербургу и културних центара Гете-института у земљи, као одговор на одлуку Њемачке да затвори руски Генерални конзулат у Бону и раскине уговор о раду Руског дома у Берлину.
Руско Министарство вањских послова саопштило је да је 7. септембра њемачком отправнику послова у Москви уручена дипломатска нота којом су му пренесене мјере Москве.
Русија је повукла сагласност за рад Генералног конзулата Њемачке у Санкт Петербургу. Конзулат ће морати престати с радом најкасније до 18. септембра 2026. године, а његово особље до тада мора напустити Русију.
Истовремено, Москва је наредила затварање културних центара Гете-института у Русији. Упућеном особљу наложено је да напусти земљу најкасније до 13. септембра.
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Из руског Министарства вањских послова поручили су да је ријеч о узвратним мјерама након потеза њемачких власти.
Њемачка је почетком септембра најавила низ мјера против Русије након инцидента на аеродрому Лајпциг/Хале. Њемачке власти тврде да је Русија одговорна за покушај напада дроном који је почетком августа изведен у близини украјинског транспортног авиона. Москва је те оптужбе одбацила.
Берлин је као одговор одлучио затворити руски Генерални конзулат у Бону, раскинути уговор о раду Руског дома у Берлину, пооштрити контроле уласка за руске држављане те покренути додатне мјере против особа и структура за које сматра да су повезане с руским хибридним дјеловањем.
Њемачки министар вањских послова Јохан Вадефул тада је казао да Берлин неће допустити да Русија изводи такве активности без одговора Њемачке.
Москва сада узвраћа затварањем њемачког конзулата и културних институција.
Руско Министарство вањских послова оцијенило је да су њемачке власти поново изазвале нову ескалацију у билатералним односима те је поручило да "пуна одговорност за посљедице у потпуности лежи на њемачкој влади".
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