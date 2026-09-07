Logo

Четворо ухапшено због убиства бебе на језеру

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 20:03

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

Два мушкарца и двије жене ухапшени су под сумњом да су умјешани у језиво убиство тромјесечне бебе.

Беба, која је са породицом камповала у мјесту Грејт Вурли, доживјела је срчани застој на земљишту недалеко од улице Strawberry Lane у Стафордширу, око 8.45 часова у суботу. Хитна помоћ је убрзо стигла на лице мјеста, али је за несрећно дијете било прекасно љекари су могли само да констатују смрт.

Полиција је саопштила да су у оквиру опсежне истраге ухапшени мушкарац (42) и жена (30) из јужног Стафордшира, жена (20) из Вулверхемптона и младић (18) из Волсала. Сво четворо су након хапшења пуштени уз условну кауцију.

Дронови снимају мјесто трагедије: Све је блокирано!

Полиција је током викенда потпуно оградила подручје око језера за пецање у оквиру локалног резервата природе Wyrley and Essington Branch Canal, а бројне полицијске екипе и даље чешљају терен.

Снимци направљени дроном приказују најмање четири шатора и столице за камповање постављене једна поред друге у близини платформи за пецање.

Детектив инспектор Џош Ли из тима за заштиту дјеце поручио је да полиција ради даноноћно како би утврдила тачне околности ове незапамћене трагедије.

Он је нагласио да су све четири особе ухапшене под сумњом за убиство, али да је истрага у веома раној фази и да полиција „држи све могућности отвореним“.

Локални одборник Роберт Данкан изјавио је за медије да је ова вијест дубоко потресла читаву заједницу и позвао грађане да не шире непотврђене информације и спекулације, преноси Дејли мејл.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Убиство

Детаљи убиства

умрла беба

Коментари (0)

Прочитајте више

Иван Миљковић некадашњи одбојкаш и члан Куће славних

Остали спортови

Миљковић о стању у српској одбојци, лидерству, уз снажну поруку младима

41 мин

0
Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

Свијет

Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

50 мин

0
Гашић за АТВ: Нисам фан тренутног стања у кошарци

Кошарка

Гашић за АТВ: Нисам фан тренутног стања у кошарци

1 ч

0
Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке

Савјети

Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке

1 ч

0

Више из рубрике

Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

Свијет

Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

50 мин

0
Халкидики Грчак острво море туристичка дестинација

Свијет

Дејан забиљежио необичан призор у Ханиотију: Ево шта је угледао на дну мора

2 ч

0
Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

Свијет

Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

3 ч

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.

Свијет

Иран упозорава Запад: Спремни смо за одговор ако...

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

36

Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

20

21

Гроб генерала Младића прекривен вијенцима

20

21

Краљ Чарлс донио одлуку о Харију и Меган

20

16

Мајке избодених ученица из Тузле проговориле: "Плачу, не спавају, имају трауме"

20

05

Огласио се Еклестон послије хапшења, милијардер објаснио откуд сачмара у авиону

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима