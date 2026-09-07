Четворо ухапшено због убиства бебе на језеру

Аутор:АТВ редакција
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Два мушкарца и двије жене ухапшени су под сумњом да су умјешани у језиво убиство тромјесечне бебе.
Беба, која је са породицом камповала у мјесту Грејт Вурли, доживјела је срчани застој на земљишту недалеко од улице Strawberry Lane у Стафордширу, око 8.45 часова у суботу. Хитна помоћ је убрзо стигла на лице мјеста, али је за несрећно дијете било прекасно љекари су могли само да констатују смрт.
Полиција је саопштила да су у оквиру опсежне истраге ухапшени мушкарац (42) и жена (30) из јужног Стафордшира, жена (20) из Вулверхемптона и младић (18) из Волсала. Сво четворо су након хапшења пуштени уз условну кауцију.
Полиција је током викенда потпуно оградила подручје око језера за пецање у оквиру локалног резервата природе Wyrley and Essington Branch Canal, а бројне полицијске екипе и даље чешљају терен.
Снимци направљени дроном приказују најмање четири шатора и столице за камповање постављене једна поред друге у близини платформи за пецање.
Детектив инспектор Џош Ли из тима за заштиту дјеце поручио је да полиција ради даноноћно како би утврдила тачне околности ове незапамћене трагедије.
Он је нагласио да су све четири особе ухапшене под сумњом за убиство, али да је истрага у веома раној фази и да полиција „држи све могућности отвореним“.
Локални одборник Роберт Данкан изјавио је за медије да је ова вијест дубоко потресла читаву заједницу и позвао грађане да не шире непотврђене информације и спекулације, преноси Дејли мејл.
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