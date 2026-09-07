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Мајке избодених ученица из Тузле проговориле: "Плачу, не спавају, имају трауме"

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07.09.2026 20:16

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Школа Горња Тузла
Фото: Аваз

Мајке двије ученице које је 15-годишња д‌јевојчица повриједила ножем у Основној школи "Горња Тузла" проговориле су о посљедицама напада који су њихове кћерке преживјеле, тврдећи да д‌јевојчице имају трауме и да страхују за њихову безбједност.

У разговору за "Аваз" одбациле су наводе да је нападу претходило малтретирање 15-годишњакиње од стране њихових кћерки, а изнијеле су и низ примједби на поступање школе.

Мирнеса Салиховић, мајка једне од повријеђених ученица деветог разреда, каже да њена кћерка раније није имала сукобе с д‌јевојчицом која ју је напала.

Према њеним ријечима, њена кћерка покушала је да заштити другу ученицу, након чега је и сама повријеђена.

"Никад с њом није имала неки сукоб или проблем. Никада ми нико из школе, ни на родитељским састанцима није рекао да је моја д‌јевојчица њу нападала или нешто слично. Она је од‌једном у школи извадила нож и насрнула на њих двије. Мислим да је мета била њена другарица коју је моја кћерка покушала да заштити. Када је кренула да је брани, напала је и моју д‌јевојчицу. Убола ју је у руку, кренула према оку. Има трауму. Плаче, не спава и кад заспи, скаче у сну", испричала је Салиховићева.

Мајке изнијеле тврдње о поступању школе

Салиховићева тврди да је након напада ученицама помогла асистентица у школи.

"Једино је она узела нож од нападачице, а педагог и поједини наставници су само стајали не схватајући озбиљност ситуације", тврди Салиховићева.

Каже да због свега што се догодило сада страхује и за друго двоје д‌јеце које има у истој школи.

"Вјерујте да не смијем. Имам још двоје д‌јеце која иду у ову школу и сада ме страх да их пошаљем", рекла је.

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Друга мајка, Елвира Ибрахимовић, каже да је њена кћерка задобила четири убодне ране, те такође тврди да нападу није претходио сукоб између д‌јевојчица.

"Моја д‌јевојчица уопште није комуницирала с њом. Из чиста мира је напала. Извадила је нож из руксака и почела да их убада, кад су јој одузели тај нож, извадила је други. То нису мали убоди како наводе неки, нека дођу па да виде какви су то убоди", рекла је Ибрахимовићева.

Према њеним тврдњама, њена кћерка је након напада изашла крвава из школе, а помоћ јој је потом пружио човјек из оближњег угоститељског објекта, након чега је превезена у болницу.

"Има трауме, не смије бити сама"

Ибрахимовићева замјера руководству школе и што, како тврди, након догађаја нико није контактирао породицу како би провјерио здравствено стање њене кћерке.

"Директорица још није назвала да пита како је дијете. Никоме није пало на памет да назове", рекла је.

Обје мајке изнијеле су и тврдње о ранијим проблемима 15-годишњакиње у другој школи. Те наводе, међутим, у њиховим изјавама не прати потврда школе или других надлежних институција.

Ибрахимовићева каже да њена кћерка тешко подноси оно што се догодило.

"Има трауме, плаче нон-стоп, навече не спава и не смије бити сама", казала је.

Најавила је да њена кћерка неће наставити школовање у истој установи, као и да ће путем адвоката тражити увид у снимке надзорних камера како би се утврдило шта се тачно догодило.

Обје мајке траже да буду утврђене све околности напада, као и начин на који су надлежни поступали прије, током и након инцидента.

Петнаестогодишњакињи осумњиченој да је ножем повриједила двије ученице одређен је притвор.

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Тагови :

траума

Тузла

Школа

повријеђене ученице у школи

напад ножем

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