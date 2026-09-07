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Ампутиране им ноге: Познато стање дјеце повријеђене у саобраћајци код Цазина

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07.09.2026 16:42

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Ходник у болници.
Фото: Pexels

Троје д‌јеце коју је аутомобил покосио у насељу Доња Копривна код Цазина у дворишту куће имала су ампутације десне ноге, деветогодишњак је и даље на интензивној њези, а двије д‌јевојчице су стабилнијег стања.

Према информацијама из болнице у Бихаћу, дванаестогодишња д‌јевојчица је стабилно и пребачена је на даљи опоравак у Њемачку, гд‌је иначе борави, док је шестогодишња д‌јевојчица премјештена са интензивне његе на од‌јељење ортопедије.

Деветогодишњи д‌јечак показује знакове побољшања, али се због озбиљности повреда и даље налази на интензивној њези.

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Саобраћајна незгода догодила се у вечерњим часовима четвртак, 3. септембра, када је возач под дејством алкохола и усљед неприлагођене брзине изгубио контролу над возилом и ударио у троје малољетника који су се налазили уз ограду.

На приједлог тужилаштва Унско-санског кантона, Општински суд у Цазину одредио је једномјесечни притвор осумњиченом Х. Ф. због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично д‌јело угрожавања јавног саобраћаја.

(СРНА)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Цазин

повријеђени

Дјеца

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