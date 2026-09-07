Ковачевић: Сарајево још једном показало да је главни узрок нестабилности у региону

Аутор:АТВ редакција
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Спољна политика БиХ је надлежност Предсједништва БиХ и без сагласности српског члана Предсједништва БиХ није могућа ниједна одлука, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Коментаришући изјаву министра иностраних послова у Савјету министара да БиХ, како каже, своди однос са Србијом на минимум, Ковачевић је поручио да Конаковић може евентуално прекинути односе Федерације БиХ са Србијом, док ће односи Републике Српске и Републике Србије остати на највишем могућем нивоу, у складу са Дејтонским споразумом и Споразумом о специјалним и паралелним односима.
Он је подсјетио да је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш именован из квоте Републике Српске и остаје као и до сад потпуно посвећен међусобној сарадњи.
Спољна политика БиХ је надлежност Предсједништва БиХ и без сагласности српског члана Предсједништва БиХ није могућа ниједна одлука.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 7, 2026
Конаковић може евентуално прекинути односе Федерације БиХ са Србијом, док ће односи Републике Српске и Републике Србије остати на највишем могућем…
"Сарајево је овим фрустрираним и дјечијим покушајем ескалације кризе само још једном показало да је главни узрок нестабилности у нашем региону", написао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.
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