Говор Дарка Младића на сахрани: Хвала вам, браћо, што сте дошли да пресудите да ли је мој отац херој или злочинац

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, одржао је потресан опроштајни говор на сахрани.
"Желим да вам захвалим свима који сте дошли, али желим да се обратим лично моме оцу, а ви ћете бити свједоци.
Када сам те возио на хеликоптер да идеш у Книн. рекао си, дао сам ријеч да ћу бранити част и државу и да сваки Србин мора мислити како ће пред Лазара, а војник и официр морам пред Милоша
Од дана када си се родио, у вихору рата, у нашу кућу је дошао тифус када си имао 40 дана. Преживио си и побиједио си. Остао си без оца када је твој отац страдао у борби против усташа. Прије тога је стигао да те крсти. Он је дошао из партизана а кум из четника. То је била твоја снага. Од малена си мирио Србе.
Твоја мајка одгаја вас као сироче. Само Бог зна како се сналазила, али је успјела да вас подигне као поштене људе.
Сањао си да будеш доктор, општини је требало 21 динар да ти да стипендију, па си постао официр.
Говорио си, један хирург може да спаси живот, официр ако је добар, може да спаси хиљаду. Ти си спасио народ.
Метак те није хтио.Три пута си рањаван, Бог те је чува. Бог зна, а данас видимо да и цијели народ зна. Непријатељи су покушали више пута да се убију и купе, али нису успјели. Убили су ти кћерку, а на крају им је остало само да те тихо убију. Направили су вјештачке судове за наше јунаке. Хвала вам браћо што те дошли да пресудите да ли је мој отац херој или злочина.
1994. смо изабрали ово мјесто за вјечни починак наше породице, тада си ми рекао да желиш овдје да легнеш. Ево дошао је тај дан. Хвала твојој мајци која те је тако васпитала и опрости ако нисам био достојан.
Данас полазиш да се сретнеш са кћерком Аном, мајком Станом и нашим прецима, али данас излазиш пред Лазара и Милоша, погледај са чим излазиш. Непријатељи су те убијали у Хагу, три пута су чак признали. Не знам да ли ћемо успјети да то покажемо свијету, али Бог зна", рекао је Дарко.
"1994. године стајали смо овдје и изабрали смо ово мјесто за вјечни покој наше породице. Тада си ми рекао да желиш да овдје легнеш. Ево дошао је тај дан. Хвала твојој мајци што те је таквог васпитала, што си пренио те вриједности на нас и опрости ако у нечему нисам био достојан. Данас излазиш и пред Лазара и Милоша, погледај са чиме излазиш. Не морам ништа да набрајам, народ нам је свједок, Бог нам је свједок. Непријатељи су те убијали, урадили су то на моје очи. Бог види и Бог зна. Путуј оче, путуј команданте, нама остаје да се поносимо тобом и да никада не изневјеримо оно за шта си дао свој жив и своју породицу" рекао је Дарко Младић и захвалио све свима.
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