Eкстремна опасност у телефону: Зомби апликације краду новац и идентитет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Заборављени налози на апликацијама које више не користите постали су главна мета хакера који са њих бескрупулозно краду новац и најинтимније приватне податке.
Истраживања показују да чак 94 одсто људи има бар један овакав профил, док жртве у просјеку губе око 165 евра.
Стручњаци из организације Secure Data Recovery драматично упозоравају да такозвани „зомби налози“ представљају огромну и готово невидљиву опасност. Ријеч је о профилима на сервисима попут платформи Dropbox, Duolingo, Vimeo или Pandora које сте некада активно користили, а затим потпуно заборавили да уопште постоје на вашем уређају.
Хакери невероватно лако проваљују у ове налоге јер их нико не надгледа нити мијења њихове приступне шифре. Оног момента када преузму контролу над старим профилом, сајбер-криминалци могу преузети ваше комплетне личне податке, слати лажне поруке пријатељима у ваше име или направити катастрофалну финансијску штету.
Подаци организације Security.org откривају сурову статистику: скоро 30 одсто корисника већ је доживјело да им неко отема профил на интернету! Најчешћа мета су управо налози на друштвеним мрежама, који чине чак 53 одсто свих хакованих профила.
Последице ових језивих напада нису нимало безазлене јер криминалци користе овај упад за директну крађу новца, преузимање банковних података или докумената. Чак 40 одсто жртава претрпи потпуну крађу идентитета, док преваранти помоћу проваљених лозинки олако долазе и до поверљивих службених списа компанија.
Најсигурније и једино право рјешење јесте да одмах и потпуно обришете све налоге које више не планирате да користите. Уколико се пријављујете на неку апликацију само због пробног периода, одмах подесите подсјетник да откажете претплату и трајно уклоните профил.
Сигурносни стручњаци из Consumer Reports хитно савјетују да никада не користите исту лозинку за више различитих сајтова. Умјесто тога, креирајте јединствене, сложене лозинке и чувајте их у поузданим програмима за управљање лозинкама, уз обавезно укључивање двофакторске верификације, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
41 мин0
Свијет
47 мин0
Србија
54 мин0
Свијет
58 мин0
Наука и технологија
20 ч1
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
17
16
15
15
59
15
52
15
46
Тренутно на програму