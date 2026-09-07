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Русија и Србија проширују ваздушни саобраћај: Српске авио-компаније лете до Калињинграда

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07.09.2026 15:24

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Агенције за ваздушни саобраћај Русије и Србије договориле су проширење ваздушног саобраћаја и српске авио-компаније ће сада моћи да лете за Калињинград, саопштило је руско Министарство саобраћаја.

"Српске авио-компаније моћи ће да обављају летове до Калињинграда. Ваздухопловне власти двије земље су се договориле да прошире билатерални ваздушни саобраћај. Одређени српски авио-превозници моћи ће да обављају редовне летове из српских градова до Калињинграда и назад", наводи се у саопштењу.

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Министарство напомиње да овај корак ствара нове могућности за развој туризма, пословања и културних веза између региона Русије и Србије, а такође доприноси побољшању саобраћајне доступности Калињинградске области.

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Србија

Русија

летови

Авио-компанија

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