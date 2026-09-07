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Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

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07.09.2026 11:10

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Ненад Вујић, министар правде.
Фото: Tanjug/Oliver Bunić/

Представници Владе Србије и политичких странака из Србије и Црне Горе одали су данас почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке на Видиковцу у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске.

Почаст генералу Младићу одали су министар за јавна улагања Србије Дарко Глишић, посланик СРС-а Александар Шешељ, као и предсједник црногорске партије Слободна Црна Гора Владислав Дајковић.

Александар Боцан-Харченко

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Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

На хиљаде грађана и даље пред Црквом Светог Луке чека да у мимоходу ода почаст генералу Младићу, а све протиче мирно и достојанствено.

Опијело генералу Младићу биће служено у овом храму у 12.00 часова.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу, преноси Срна

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Тагови :

Сахрана Ратка Младића

Београд

Србија

Влада Србије

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Београд, 7. септембра 2026. - Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Александар Боцан Харченко, амбасадор Русије у Србији.

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије.

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