Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

Аутор:АТВ редакција
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Представници Владе Србије и политичких странака из Србије и Црне Горе одали су данас почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке на Видиковцу у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске.
Почаст генералу Младићу одали су министар за јавна улагања Србије Дарко Глишић, посланик СРС-а Александар Шешељ, као и предсједник црногорске партије Слободна Црна Гора Владислав Дајковић.
Србија
Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу
На хиљаде грађана и даље пред Црквом Светог Луке чека да у мимоходу ода почаст генералу Младићу, а све протиче мирно и достојанствено.
Опијело генералу Младићу биће служено у овом храму у 12.00 часова.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу, преноси Срна
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