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Експлодирала плинска боца у кући, има повријеђених

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07.09.2026 08:30

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У породичној кући у Сурчину јутрос је дошло до разорне експлозије када је, под још неутврђеним околностима, експлодирала плинска боца, сазнаје "Телеграф.рс".

У хаварији је повријеђен мушкарац, који је у свјесном стању, али са опекотинама и повредама неутврђеног степена, возилом Хитне помоћи хитно транспортован у дежурну здравствену установу.

Снажна детонација узнемирила је станаре околних улица, а на лице мјеста су у најкраћем року упућене све дежурне службе. Ватрогасци-спасиоци, полиција и екипе Хитне помоћи одмах су реаговали како би локализовали пожар који је избио након експлозије, осигурали мјесто несреће и спријечили даље ширење ватре на сусједне објекте.

Службе су и даље на терену, а полицијски увиђај је у току како би се утврдио тачан узрок ове несреће и процијенила материјална штета на објекту.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Плинска боца

Експлозија

Сурчин

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