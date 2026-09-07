Експлодирала плинска боца у кући, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У породичној кући у Сурчину јутрос је дошло до разорне експлозије када је, под још неутврђеним околностима, експлодирала плинска боца, сазнаје "Телеграф.рс".
У хаварији је повријеђен мушкарац, који је у свјесном стању, али са опекотинама и повредама неутврђеног степена, возилом Хитне помоћи хитно транспортован у дежурну здравствену установу.
Снажна детонација узнемирила је станаре околних улица, а на лице мјеста су у најкраћем року упућене све дежурне службе. Ватрогасци-спасиоци, полиција и екипе Хитне помоћи одмах су реаговали како би локализовали пожар који је избио након експлозије, осигурали мјесто несреће и спријечили даље ширење ватре на сусједне објекте.
Службе су и даље на терену, а полицијски увиђај је у току како би се утврдио тачан узрок ове несреће и процијенила материјална штета на објекту.
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