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Велики број гардиста Србије и Русије налази се испред Цркве Светог Луке

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07.09.2026 06:47

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије.
Фото: Tanjug/Oliver Bunić/bs

Данас се Србија и Република Српска опраштају од бившег команданта Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића, који је преминуо у Хашком трибуналу 27. августа у 84. години.

Огроман број гардиста Србије и Русије већ се налази испред затворене порте Цркве Светог Луке, у којој ће патријарх Порфирије данас служити опијело.

Протокол и тачна сатница

07:00 – 12:00: Врата Цркве Светог Луке на Видиковцу отворена су за грађане који одају посљедњу почаст генералу.

12:00 (12:35):Служење свечаног опела у Цркви Светог Луке на Видиковцу, које предводи Његова светост патријарх српски господин Порфирије.

12:45: Формирање и полазак погребне поворке од Цркве Светог Луке према Топчидерском гробљу.

13:30 – 14:00:Очекивани долазак колоне на Топчидерско гробље.

14:30: Чин укопа у породичну гробницу Младића на Топчидерском гробљу, гдје од 1994. године почива његова кћерка Ана.

Апел породице Младић

Син генерала, Дарко Младић, упутио је јуче званични апел свим грађанима који долазе на сахрану:

Породица моли грађане да не купују цвијеће и вијенце, већ да тај новац преусмјере за помоћ обољелој дјеци којој је неопходно лијечење. Такође, најближи инсистирају на томе да читав испраћај протекне достојанствено, мирно и без икаквих политичких парола, сукоба или провокација.

Траса погребне поворке

Почетна тачка: Црква Светог Луке на Видиковцу (Филмски град).

Полазак колоне: Планиран је око 12:45 часова, по завршетку опела

Главна траса кретања:

Поворка се формира у зони улица Луке Војводића и Благоја Паровића.

Наставља директно Улицом кнеза Вишеслава, пролазећи поред насеља Филмски град и обода парка Кошутњак.

Спушта се централним путем кроз шуму Кошутњак (наставак Кнеза Вишеслава ка Пионирској).

Улази у Пионирску улицу и спушта се ка Топчидерском парку.

(Информер)

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Тагови :

Србија

Београд

Сахрана Ратка Младића

гардисти

Русија

Република Српска

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