Велики број гардиста Србије и Русије налази се испред Цркве Светог Луке

Аутор:АТВ редакција
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Данас се Србија и Република Српска опраштају од бившег команданта Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића, који је преминуо у Хашком трибуналу 27. августа у 84. години.
Огроман број гардиста Србије и Русије већ се налази испред затворене порте Цркве Светог Луке, у којој ће патријарх Порфирије данас служити опијело.
07:00 – 12:00: Врата Цркве Светог Луке на Видиковцу отворена су за грађане који одају посљедњу почаст генералу.
12:00 (12:35):Служење свечаног опела у Цркви Светог Луке на Видиковцу, које предводи Његова светост патријарх српски господин Порфирије.
12:45: Формирање и полазак погребне поворке од Цркве Светог Луке према Топчидерском гробљу.
13:30 – 14:00:Очекивани долазак колоне на Топчидерско гробље.
14:30: Чин укопа у породичну гробницу Младића на Топчидерском гробљу, гдје од 1994. године почива његова кћерка Ана.
Син генерала, Дарко Младић, упутио је јуче званични апел свим грађанима који долазе на сахрану:
Породица моли грађане да не купују цвијеће и вијенце, већ да тај новац преусмјере за помоћ обољелој дјеци којој је неопходно лијечење. Такође, најближи инсистирају на томе да читав испраћај протекне достојанствено, мирно и без икаквих политичких парола, сукоба или провокација.
Почетна тачка: Црква Светог Луке на Видиковцу (Филмски град).
Полазак колоне: Планиран је око 12:45 часова, по завршетку опела
Поворка се формира у зони улица Луке Војводића и Благоја Паровића.
Наставља директно Улицом кнеза Вишеслава, пролазећи поред насеља Филмски град и обода парка Кошутњак.
Спушта се централним путем кроз шуму Кошутњак (наставак Кнеза Вишеслава ка Пионирској).
Улази у Пионирску улицу и спушта се ка Топчидерском парку.
(Информер)
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