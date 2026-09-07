Стање на путевима: На више дионица измјене режима саобраћаја, ево гдје су застоји

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија несметано, а због очекиване високе температуре возачима се савјетује да путовања планирају у раним јутарњим или касним поподневним часовима и праве чешће паузе, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Измијене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода мале хидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
На магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор-Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ обустава је за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје, гдје се изводе радови, а возила се преусмјеравају алтернативним правцем преко Мркоњић Града.
Због наставка изградње под-дионице аутопута Немила-Врандук затворена је под-дионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут. Из истог разлога
Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На ауто-путу Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе саобраћај и даље обустављен.
На граничном прелазу Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
До краја септембра у функцији је прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, саопштено је из АМС РС-а.
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