Мртви подржали кандидатуру за предсједника Републике Српске

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Миле Зорановића из Власенице, због сумње да је на списковима подршке за учешће на изборима пописао мртве људе!
Потписе подршке Зорановић је скупљао за независног кандидата за предсједника Републике Српске Милана Анђелића за учешће на Општим изборима 2022. године, на којима је овај кандидат освојио свега 510 гласова.
Тужилаштво Зорановићу на терет ставља да је починио кривично дјело фалсификовање или уништавање службене исправе. У оптужници се наводи да је дјело почињено у периоду од 4. до 16. маја 2022. године у Власеници.
”Као лице одговорно за прикупљање и вјеродостојност потписа подршке оптужени је на обрасцу, који је саставни дио пријаве за овјеру за учешће на изборима, прикупљајући потписе подршке за пријаву независног кандидата Милана Анђелића свјесно се потписао у рубрике ”својеручни потпис бирача” у име лица која нису имала право гласа”, наводи се, између осталог, у оптужници.
Појашњава се да је Зорић у колоне уписао Ј.Б. који је преминуо 3. фебруара 2022. године, Д.С., која је преминула 26. јуна 2020. Године, Р.М. која је преминула 21. јула 2020. године, М.М., који је преминуо 4. априла 2022. године.
”Потом је својим потписом, у своје име, свјесно овјерио страну 14. обрасца знајући да су на истој, поред потписа преминулог Ј.Б, који је лично фалсификовао, налази и од непознате особе фалсификовани потпис П.Р, који је преминуо 14. марта 20221. године”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је овјерио и друге странице обрасца на којима су он лично или непознато лице фалсификовали потписе Б.П, која је преминула 6. јуна 2020. године и потпис М.Д. која је преминула 4. фебруара 2022. године.
Такође, свјесно је фалсификовао рукописе С.О. која је на појединим странама обрасца наведена као одговорна особа за прикупљање потписа подршке, иако потписе није прикупљала. Лично је фалсификовао и потписе преминулих Р.М. и М.М, те овјерио образац на којем је непозната особа фалсификовала потпис К.Р., која је преминула 28. августа 2020. године.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Власеници. Уколико се докаже кривица Зорановићу пријети казна затвора до пет година.
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