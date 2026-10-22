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Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бијељине

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22.10.2026 11:04

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Тешка саобраћајна несрећа на обилазници око Бијељине.
Фото: ИнфоБијељина

Двадесеттрогодишњак чији су иницијали Ј.М. погинуо је у саобраћајној несрећи на заобилазници у Бијељини, док је лице П.Г. са тешким повредама превезено у бијељинску болницу, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Саобраћајна несрећа догодила се јуче у 17.30 часова, на краку од кружног тока Агротржног центра према раскрсници Велика Обарска.

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У судару су учествовали теретно возило "ман" којим је управљао П.Г. и теретно возило "пежо" којим је управљао Ј.М.

У саопштењу се наводи да је наређена обдукција тијела погинулог.

Дежурни тужилац руководио је увиђајем који су обавили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, уз присуство вјештака саобраћајне струке.

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Тагови :

удес

Бијељина

Саобраћајна несрећа

Камион

Обилазница

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