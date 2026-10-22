Најјачи ретроградни Меркур ове године

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњи ретроградни Меркур у 2026. години почиње у суботу, 24. октобра, и трајаће до 13. новембра.
Током овог периода планета комуникације привидно ће се кретати уназад кроз знак Шкорпије, што се у астрологији повезује са неспоразумима, одгађањем важних одлука, враћањем неријешених проблема и преиспитивањем односа са другим људима.
Иако се ретроградни Меркур често представља као период у којем ништа не иде по плану, астролози наглашавају да нема разлога за панику. Умјесто одустајања од обавеза, савјетују да се наредни дани искористе за завршавање започетих послова, провјеру важних информација и рјешавање питања која се већ дуже вријеме одгађају.
Према астролошком тумачењу, Меркур управља комуникацијом, документима, технологијом, трговином и саобраћајем, док се знак Шкорпије повезује са тајнама, емоцијама, заједничким финансијама и повјерењем. Њихова комбинација зато се симболично повезује са ситуацијама у којима нејасни договори, прећутани проблеми и недовољно провјерене информације могу поново доћи у први план.
Астролошки портал „Аск Астролоџи“ издвојио је пет ствари које би требало урадити прије 24. октобра како бисте у наредне три седмице ушли са што мање недовршених обавеза.
Уколико већ неко вријеме преговарате о послу, куповини, продаји или другом важном договору, астролози савјетују да документацију завршите прије почетка ретроградног Меркура, под условом да су сви детаљи провјерени.
Посебно обратите пажњу на ситна слова, рокове, услове плаћања и обавезе које преузимате. Није поента да било шта потпишете на брзину, већ да не одгађате одлуку коју сте већ пажљиво размотрили.
Ако документ није спреман или вам нешто није јасно, боље је да затражите додатно објашњење него да журите само због астролошког датума.
Губитак фотографија, пословних докумената или важних порука може изазвати озбиљне проблеме, без обзира на положај планета. Због тога је прављење резервних копија један од најпрактичнијих савјета за предстојећи период.
Провјерите да ли су вам фотографије и важни фајлови сачувани на сигурном мјесту, ажурирајте лозинке које дуго нисте мијењали и обратите пажњу на заштиту личних података.
Како се Шкорпија у астрологији повезује са приватношћу и скривеним информацијама, овај период се сматра погодним за сређивање дигиталне архиве, брисање непотребних садржаја и додатну заштиту налога.
Ако сте купили авионску карту, резервисали смјештај или заказали важан састанак, издвојите неколико минута да још једном прегледате све детаље. Погрешно уписан датум, нетачна адреса или пропуштена промјена термина могу изазвати непотребан стрес.
Астролози савјетују да провјерите вријеме поласка, податке на картама, резервације и потребна документа, нарочито ако планирате путовање у иностранство.
Ипак, нема потребе за опсесивним провјеравањем. Једна темељна контрола важних информација много је кориснија од непрестаног размишљања о томе шта би могло да пође по злу.
Неизговорене ријечи и неријешени сукоби посебно се истичу у астролошким тумачењима ретроградног Меркура у Шкорпији. Ако постоји разговор који избјегавате због страха од реакције друге особе, можда је прави тренутак да размислите како да му приступите.
То може бити неспоразум са партнером, питање заједничког новца, породична обавеза или проблем на послу. Умјесто нагомилавања незадовољства, покушајте јасно да објасните шта вас мучи и шта очекујете.
Важно је да разговор не започињете у налету бијеса. Смирен тон и конкретне реченице могу учинити више од дугих порука написаних под утицајем тренутних емоција.
Књига коју сте позајмили пријатељу, новац који некоме дугујете или обећање које још нисте испунили можда дјелују као ситнице, али управо такве обавезе често непотребно оптерећују односе.
Астролози сматрају да је период прије ретроградног Меркура повољан за затварање старих питања и сређивање међусобних рачуна. Посебно се то односи на финансијске договоре, позајмице и заједничке трошкове.
Прије суботе провјерите и претплате, рачуне, кредите и обавезе које дијелите са партнером или члановима породице. Циљ није да све ријешите одједном, већ да знате шта дугујете, коме и под којим условима.
За разлику од периода у којима се нагласак ставља на свакодневне неспоразуме, ретроградни Меркур у Шкорпији у астролошким тумачењима покреће много дубља питања.
Шкорпија припада воденим знацима и повезује се са снажним емоцијама, интуицијом, повјерењем и потребом да се открије оно што је скривено. Због тога астролози сматрају да ће наредне три седмице бити погодне за преиспитивање односа, посебно оних у којима постоје неизговорена очекивања или дуготрајно незадовољство.
Могуће је да се поново отворе старе расправе, али то не мора бити лоше. Понекад је управо враћање на неријешено питање прилика да се оно коначно разјасни.
Овогодишњи јесењи астролошки период додатно је занимљив јер се ретроградно кретање Меркура поклапа са ретроградном Венером, која је свој циклус започела 3. октобра.
Венера се 25. октобра враћа у знак Ваге, а 13. новембра поново прелази у директно кретање, истог дана када се завршава и ретроградни Меркур.
У астрологији Венера симболизује љубав, емотивне односе, новац и личне вриједности, па се њено ретроградно кретање обично тумачи као вријеме за преиспитивање онога што нам је заиста важно.
Када се томе придружи Меркур у Шкорпији, астролози савјетују додатни опрез при доношењу импулсивних љубавних и финансијских одлука. Посебно упозоравају на враћање у односе само због носталгије, велике куповине без претходног планирања и обећања иза којих не стоје конкретна дјела.
Према астролошким савјетима, током посљедњег ретроградног Меркура у 2026. години требало би избјегавати слање увредљивих порука у афекту, доношење одлука из љубоморе и улазак у пословне договоре чији услови нису довољно јасни.
То, међутим, не значи да морате одгодити све планове. Ако сте сигурни у своју одлуку, пажљиво сте размотрили околности и имате реална очекивања, нема разлога да одустанете од важног корака само због ретроградног Меркура.
(Курир)
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