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Расписан конкурс за додјелу 120 стипендија

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22.10.2026 09:01

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општина Источно Ново Сарајево
Фото: YouTube/printscreen

Општина Источно Ново Сарајево расписала је конкурс за додјелу 120 стипендија редовним студентима државних високошколских установа.

Стипендије износе 150 КМ и исплаћиваће се десет мјесеци у календарској 2026/27. години.

На конкурс, који је отворен до 3. новембра, могу се пријавити студенти друге и виших година студија са просјеком оцјена 7,50 и више, саопштено је из Општинске управе.

Општина ће додијелити стипендије свим студентима који имају просјек оцјена девет и више, ако испуњавају остале услове конкурса.

Двије стипендије биће додијељене по препоруци Удружења "Наша будућност" студентима из породица са четворо и више дјеце, а из средстава планираних буџетом за ову категорију.

Општина ће додијелити 15 стипендија студентима из реда породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и осталих инвалида са процентом тјелесног оштећења изнад 60 одсто, друге и виших година студија, тражених факултета, уз услов да имају просјек оцјена седам и више и да су редовно први пут уписали другу и више године студија.

Стипендије ће бити додијељене и студентима прве године студија под условом да су проглашени учеником генерације у средњој школи и да имају стално мјесто пребивалишта на подручју Источног Новог Сарајева.

Право да се пријаве на конкурс имају студенти који имају држављанство Републике Српске и БиХ, студенти друге и виших година првог циклуса студија који студирају на факултетима у Српској и БиХ, Србији и ЕУ, а који имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине најмање шест мјесеци прије подношења захтјева.

Више информација о потребној документацији за пријаву доступно је на званичној страници општине Источно Ново Сарајево, гдје се може преузети и пријавни образац, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Ново Сарајево

Стипендије

студенти

конкурс

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