Logo

Двоје погинуло у удару на аеродром у Дамаму

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 09:29

Коментари:

0
Двије особе су погинуле, а осам је повријеђено у нападу на Међународни аеродром "Краљ Фахд" у граду Дамам на истоку Саудијске Арабије, саопштено је из Генералне управе цивилног ваздухопловства.
Фото: X/printscreen

Двије особе су погинуле, а осам је повријеђено у нападу на Међународни аеродром "Краљ Фахд" у граду Дамам на истоку Саудијске Арабије, саопштено је из Генералне управе цивилног ваздухопловства.

Погинули су држављанин Саудијске Арабије и држављанин Индије, а повреде се крећу од лакших до тешких, наводи се у саопштењу.

Процјена штете је у току.

Власти су саопштиле да су аеродроми у Саудијској Арабији поново почели са радом и да је ваздушни саобраћај нормализован.

Аеродроме у саудијској краљевини раније су гађали јеменски Хути побуњеници, који имају подршку Ирана, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саудијска Арабија

Напад

погинули

Аеродром

Коментари (0)

Више из рубрике

"Лажне вијести": Бијела кућа захтијева да "Политико" уклони текстове о Сузи Вајлс

Свијет

"Лажне вијести": Бијела кућа захтијева да "Политико" уклони текстове о Сузи Вајлс

1 ч

0
киша невријеме падавине обилне

Свијет

Ове земље су прве на удару разорне циклон бомбе: Моћна олуја стиже у Европу

1 ч

0
Поплаве у Француска

Свијет

Снажна олуја погодила Француску, најмање три особе погинуле у поплавама

1 ч

0
Здравствени радници Института за социјално осигурање марширају у знак протеста и захтијевају боље услове рада у Мексико Ситију, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Свијет

Мексико: Хиљаде здравствених радника затражили повећање плата

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

05

Истраживање показало: Хомо еректус је 200.000 година старији него што се раније мислило

09

53

Држављанина БиХ затекли испод аутомобила: Полиција пронашла више од 17 килограма дроге

09

44

Зорана Мићановић послала важну поруку „Постали смо толико себични...“

09

35

Шиповљанин превозио дрва без потребне документације

09

32

Граорац: Формирати републичку канцеларију за тражење несталих Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима