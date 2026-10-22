Двоје погинуло у удару на аеродром у Дамаму

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле, а осам је повријеђено у нападу на Међународни аеродром "Краљ Фахд" у граду Дамам на истоку Саудијске Арабије, саопштено је из Генералне управе цивилног ваздухопловства.
Погинули су држављанин Саудијске Арабије и држављанин Индије, а повреде се крећу од лакших до тешких, наводи се у саопштењу.
Процјена штете је у току.
Власти су саопштиле да су аеродроми у Саудијској Арабији поново почели са радом и да је ваздушни саобраћај нормализован.
Аеродроме у саудијској краљевини раније су гађали јеменски Хути побуњеници, који имају подршку Ирана, преноси Срна.
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