Мексико: Хиљаде здравствених радника затражили повећање плата

Аутор:АТВ редакција
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Хиљаде здравствених радника Мексичког института за социјално осигурање изашло је на улице главног града, захтијевајући повећање плата за 10 одсто и одбацујући понуду руководства од осам процената.
Градске власти Мексико Ситија саопштиле су да је у демонстрацијама учествовало око 7.000 људи.
Медицинско особље и други униформисани радници изашли су на улице са националним заставама.
Запослени у јавном здравству захтијевају да се медицинским установама обезбиједе лијекови и други материјали, а траже и смјену синдикалног лидера, који је посланик владајуће странке Морена.
Радници су прошле седмице гласањем одбацили почетни споразум о платама, након чега је одбијен и нови приједлог руководства.
Полиција је поставила кордоне на главном тргу Мексико Ситија, па су демонстранти промијенили руту и организовали протест на неодређено вријеме на авенији Реформа.
Један од захтјева је повећање државних издатака за здравствену заштиту са 2,5 одсто на седам одсто бруто домаћег производа, преноси Срна.
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