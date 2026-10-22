Logo

Мексико: Хиљаде здравствених радника затражили повећање плата

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 08:50

Коментари:

0
Здравствени радници Института за социјално осигурање марширају у знак протеста и захтијевају боље услове рада у Мексико Ситију, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Eduardo Verdugo

Хиљаде здравствених радника Мексичког института за социјално осигурање изашло је на улице главног града, захтијевајући повећање плата за 10 одсто и одбацујући понуду руководства од осам процената.

Градске власти Мексико Ситија саопштиле су да је у демонстрацијама учествовало око 7.000 људи.

Медицинско особље и други униформисани радници изашли су на улице са националним заставама.

Запослени у јавном здравству захтијевају да се медицинским установама обезбиједе лијекови и други материјали, а траже и смјену синдикалног лидера, који је посланик владајуће странке Морена.

Радници су прошле седмице гласањем одбацили почетни споразум о платама, након чега је одбијен и нови приједлог руководства.

Полиција је поставила кордоне на главном тргу Мексико Ситија, па су демонстранти промијенили руту и организовали протест на неодређено вријеме на авенији Реформа.

Један од захтјева је повећање државних издатака за здравствену заштиту са 2,5 одсто на седам одсто бруто домаћег производа, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мексико

Протести

здравствени радник

демонстрације

веће плате

Коментари (0)

Више из рубрике

Претучени холандски рагбисти у Београду: Маскирани хулигани демолирали кафић!

Свијет

Претучени холандски рагбисти у Београду: Маскирани хулигани демолирали кафић!

1 ч

0
Аларм широм свијета: Откривени критични пропусти у систему

Свијет

Аларм широм свијета: Откривени критични пропусти у систему

1 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Трамп "најавио": Нешто ће се десити врло брзо

2 ч

1
Припадник украјинског Центра за специјалне намјене „Омега“ демонстрира лансер мреже „Чипа“, који је развила украјинска компанија „БлуБирд Тек“, за одбрану од FPV дронова, на неоткривеној локацији у Украјини, у уторак, 20. октобра 2026. године.

Свијет

Више од 600 дронова испаљено на Москву, већина оборена

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

05

Истраживање показало: Хомо еректус је 200.000 година старији него што се раније мислило

09

53

Држављанина БиХ затекли испод аутомобила: Полиција пронашла више од 17 килограма дроге

09

44

Зорана Мићановић послала важну поруку „Постали смо толико себични...“

09

35

Шиповљанин превозио дрва без потребне документације

09

32

Граорац: Формирати републичку канцеларију за тражење несталих Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима