Гдје је 14 милиона КМ за гријање у Бањалуци? Нинковић упозорава на проблеме од јануара

Аутор:АТВ редакција
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Ако су најаве тачне, и да ми од 1. јануара идуће године нећемо бити у стању да гријемо станове грађанима који су уредно плаћали гријање, ми имамо озбиљан проблем и са менаџментом "Еко-топлане", и са Градском управом и њиховим потпуним одсуством одговорности, поручио је Љубо Нинковић предсједник Скупштине града Бањалука.
- Веома чудна ми је комуникација "Еко -топлана", без обзира да ли се ради о "тешкој теми" или лакој теми, сматрам да је моја обавеза и да треба да разговарамо о овој теми и са њима, и са вама, и са грађанима - рекао је Нинковић.
Истакао је да из године у годину, само зависно од периода године, да ли је у питању прољеће, љето, јесен или зима, причамо о истим проблемима.
- Трећи мандат, биће дванаест година да причамо о истим проблемима који се тичу испоруке топлотне енергије. Опет смо у фази која подразумијева да, ако сам добро разумио, као и ви из саопштења, 31. децембра или до 31. децембра они ће имати довољно дрвне сјечке, а од 1. јануара идуће године улазимо у проблем - рекао је он.
Не знам како Скупштина може бити ту проблему, одаје оним јер све што је тражено од нас ми смо урадили.
- Тражили су повећање цијене топлотне енергије, ми смо донијели одлуку да поскупимо како би омогућили несметано функционисање саме "Еко-топлане". Успјешно, донијели смо одлуку која подразумијева кредитно задужење града Бањалуке почетком јула ове године и то на захтјев градоначелника и самог менаџмента "Еко-топлане" у циљу како би обезбиједили пет милиона евра кредита и два милиона грантовских средстава ЕБРД а. То је укупно седам милиона, односно 14 милиона конвертибилних марака, како би се извршила реконструкција топловодне мреже, јер су нам рекли да су ту огромни губици - рекао је Нинковић.
Данас, поручује он, не знамо ни где је он новац утрошен, да ли је утрошен, шта су радили с тим новцем, а најављују већ да смо и ми, а и грађани у проблему.
Врло неодговорно понашање од стране и "Еко-топлана", односно менаџмента, а потпуно одсуство одговорности градоначелника и Градске управе, да нико од њих не изађе са тезом, у реду, можда је овај кредит био недовољан, могли смо да реконструишемо само дио, требало смо узети већи кредит или шта год, да буде објашњење.
- Ми немамо никакво објашњење. Ако су најаве тачне, и да ми од 1.1. идуће године нећемо бити у стању да гријемо станове грађанима који су уредно плаћали гријање, ми имамо озбиљан проблем и са менаџментом "Еко-топлане", и са Градском управом и њиховим потпуним одсуством одговорности - рекао је Нинковић и поручио да је систем лоше увезан јер грађани који желе да имају топле станове, који су цијелу годину плаћали гријање, данас су у проблему.
Истакао је да је за њега неприхватљиво, када је ријеч о "Еко-топланом" да се у октобру крене са причом и упозоравање, а имају проблема и да неће моћи да обезбиједе гријање.
- Сваки озбиљан домаћин и крене у априлу или мају да се брине о томе, јер зна да ће му тај пелет, дрва или шта год је извор енергије, требати до почетка октобра. Ово је за мене неодговорно понашање. Мораћемо већ на првој сједници, ја сам то и најављивао, ако се градоначелник Драшко Станивуковић не удостоји да пошаље ниједан материјал наредних неколико дана, ја ћу заказати сједницу у складу са својим овлашћењима и разговарати макар о овим проблемима који су актуелни у граду и да покушамо наћи рјешење - истакао је Нинковић.
Подсјећамо, гријна сезона у Бањалуци званично је почела, али су је већ на самом старту обиљежили кварови на дистрибутивној мрежи, пуцање цјевовода и велики губици воде. Из "Еко топлана" саопштењима грађане упозоравају да је мрежа дотрајала, да за њену реконструкцију нема довољно новца и да без системских улагања нема ни дугорочно стабилног гријања.
(РТРС)
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