Почело гријање у Бањалуци, али цијеви пуцају: Могло би доћи до поскупљења?

Аутор:АТВ редакција
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Гријна сезона у Бањалуци званично је почела, али је покретање система даљинског гријања, као што су Еко топлане претходних мјесеци више пута упозоравале, праћено бројним кваровима на дотрајалој дистрибутивној мрежи, саопштено је из овог предузећа.
- Након пуњења система и успостављања радног притиска дошло је до пуцања цјевовода на више локација у граду, што узрокује значајне губитке воде и захтијева континуирану допуну система. Техничке екипе Еко топлана свакодневно су ангажоване на лоцирању и санацији кварова, како би се обезбиједила што стабилнија испорука топлотне енергије - саопштили су.
Истичу да проблеми са којима се данас суочавају нису неочекивани.
- Еко топлане су током претходног периода у више наврата упозоравале Град Бањалука и надлежне институције на дотрајалост дистрибутивне мреже, недовољна средства за њену реконструкцију и финансијске ризике који могу угрозити стабилност система даљинског гријања - навели су у саопштењу.
Подсјећају да су још 9. априла 2026. године Граду Бањалука упутили захтјев за давање сагласности на корекцију цијене испоручене топлотне енергије од 52 одсто, као и захтјев за обезбјеђење финансијске подршке неопходне за функционисање система.
Затражена је исплата неизмирених средстава субвенција, односно грантова за 2024, 2025. и 2026. годину, уз обезбјеђење финансирања по моделу подршке који је примјењиван током 2023. године.
Укупан износ потребних грант средстава, укључујући неизмирене обавезе из претходног периода и средства за текућу годину, достигао је приближно 13 милиона КМ.
- Након првобитних захтјева услиједиле су додатне ургенције и обраћања надлежним институцијама, уз јасно упозорење да су предложене одлуке неопходне за стабилан почетак гријне сезоне 2026/2027. Упркос правовремено достављеним захтјевима, анализама и поновљеним упозорењима, до данас није обезбијеђено одговарајуће системско рјешење од стране надлежних градских органа - навели су.
Подсјећају да су производна постројења којима управљају Еко топлане прошла потребне ремонтне активности и у сезону су ушла потпуно спремна су за рад.
- Међутим, дистрибутивна мрежа, која је у власништву Града Бањалука, захтијева значајна инвестициона улагања. Због недостатка средстава, током овогодишњег ремонтног периода није било могуће извршити све неопходне санације, због чега су одређене критичне дионице остале несаниране - истакли су у саопштењу.
Посљедице таквог стања сада се манифестују кроз учестале кварове, велике губитке воде и отежану стабилизацију система на почетку гријне сезоне.
- Еко топлане настављају да предузимају све расположиве мјере како би се кварови што прије отклонили и корисницима обезбиједила уредна испорука топлотне енергије. Истовремено, сматрамо својом обавезом да јавност упознамо са чињеницом да се дугогодишњи проблеми дистрибутивне мреже не могу трајно ријешити појединачним интервенцијама, без одговарајућих улагања и одлука надлежних институција - истакли су.
Додали су да грађани Бањалуке заслужују поуздан и стабилан систем гријања.
- За његово дугорочно функционисање неопходно је да сви надлежни, у оквиру својих одговорности, без даљег одлагања предузму конкретне кораке - закључили су.
(РТРС)
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