Пријечани у проблемима: Рупе на путевима, стара водоводна мрежа и бројна клизишта

Аутор:Марија Милановић
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Током љета мјештани Пријечана водили су битку са несташицом воде, а сада муче муку са лошом инфраструктуром, која не прати очекивани развој заједнице.
„У Пријечанима имамо реконструкцију главне саобраћајнице у дионици од неких 500 метара. Оно што брине мјештане Пријечана јесте сама динамика радова. Машина нема на терену, а локације на којима се изводе радови нису обезбијеђене како би требало“, рекао је за АТВ Давид Понорац, предсједник Савјета мјесне заједнице.
На поменутом потезу налази се и подручна школа „Јован Дучић“, а што значи да се тим дијелом свакодневно крећу дјеца и тако доводе у ризик међу ископима и огромним рупама.
„Оно што нас највише забрињава је то што у континуитету имамо проблеме са водоснабдијевањем. Већ неколико година имамо увођење рестрикција, а цијеви којима се снабдијевамо старе су преко 70 година. Када је пројектована та водоводна мрежа у плану је било стотину домаћинстава, ми данас имамо 1.000 домаћинстава у Пријечанима, а што значи да та водоводна мрежа не може поднијети ни близу саму количину потрошње“, говори Понорац.
Мјештани уредно плаћају воду по утрошку, а најмање, како каже Понорац, што Градска управа и бањалучки Водовод за њих могу учинити је обезбиједити редовно водоснабдијевање.
„Највише нас забрињава то што имамо реконструкцију саобраћајнице у оквиру које се гради водоводна мрежа, нова мрежа сливних канала, нова мрежа фекалних канала и то рјешава око 80 одсто инфраструктурних проблема за све мјештане Пријечана. Имамо прекид у континуитету. Имамо нову саобраћајницу па један километар старе саобраћајнице па ово је локација на којој се поново реконструише саобраћајница. Тај прекид ће бити разлог поновног нестајања воде јер ће та стара водоводна мрежа у дужини од један километар поново снабдијевати сва домаћинства у Пријечанима“, говори Понорац.
У понедјељак је одржан састанак Савјета мјесне заједнице гдје је направљен списак приоритета мјесне заједнице те када се погледа у списак приоритета током претходних година, они су остали исти, односно непромијењени јер годинама нису били ријешени, односно реализовани.
„Одговор је да ће се у складу са усвојеним буџетом и са могућностима надлежних одјељења рјешавати наши проблеми. Ми такође имамо активна клизишта. Једно је у Хиландарској улици, које се четврти пут реконструише, једно је тотално уништило аутобуско стајалиште, односно нема више уопште простора да се постаи аутобуско стајалиште на реконструисаној саобраћајници. Имамо клизиште у Улици Моме Капора, које је неадекватно санирано. Имамо клизиште у Улици Данила Бате Стојковића које угрожава породичну кућу и породица страхује сваким даном све више, шта ће се десити“, говори Понорац.
Радови на главној саобраћајници не иду планираном динамиком те мјештани страхују да ће доласком хладнијих дана радови утихнути и довести их у проблеме када је проходност у питању.
„Пријечани имају око 1.00 домаћинстава и око 3.000 становника и све више младих брачних парова и све више уписаних првачића, а важно је напоменути да се дјеца школују у привремено направљеном објекту из 1969. године и ово је подручна јединица подручне школе и мислим да имамо капацитета за самосталну образовну установу“, говори Понорац.
Како он наводи уколико би се коначно завршила реконструкција главне саобраћајнице то би много олакшало свакодневницу те је напоменуо да у Пријечанима постоји пет километара макадама, које редовно надлежнима наводе за санацију. Током кишних сезона ту су поплаве због нередовног одржавања сливника и не постављања цијеви са већом пропусном моћи.
„Када имамо кишну сезону тада имамо проблеме са макадамским путевима гдје се направе вододерине и морају се поново санирати, а рјешење би био у асфалтирању“, јасан је Понорац.
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