Превозници у Бањалуци траже поскупљење, ово су нове цијене

Аутор:АТВ редакција
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Превозници у Бањалуци траже поскупљење цијена карата. Тако би појединачна карта купљена у аутобусу умјесто досадашњих 2,40 КМ износила 3,10, а сет од пет карата купљених на киоску превозника 13 КМ.
Када је у питању јединствена дневна карта, она би требало да износи 9,5 КМ.
Мјесечна карта на групи линија за раднике би требало да износи 76 КМ, за студенте и ђаке 52 КМ, за пензионере 24 КМ.
За дјецу погинулих бораца која похађају средњу школу или факултет, супруге погинулих бораца које нису пензионери и за инвалиде прве и друге категорије 23 КМ.
Јединствена мјесечна карта за раднике 104 КМ, студенте и ђаке 68 КМ и пензионере 37 КМ.
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